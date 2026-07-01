El Mundial de Fútbol 2026 entra en su fase de eliminación directa con un atractivo duelo entre Estados Unidos y Bosnia y Herzegovina, selecciones que buscarán avanzar a los octavos de final en uno de los partidos más esperados de los 16avos de final. El encuentro promete grandes emociones y podrá seguirse en vivo a través de DIRECTV Sports y la plataforma de streaming DGO en varios países de Sudamérica.
Si quieres ver este compromiso desde la televisión o cualquier dispositivo con acceso a Internet, aquí encontrarás toda la información sobre la transmisión oficial de DIRECTV, cómo acceder a DGO Online, en qué países está disponible el servicio y los horarios del partido según tu ubicación.
¿Cómo ver DIRECTV Sports y DGO EN VIVO por TV o Internet?
Los derechos de transmisión del amistoso entre Estados Unidos y Bosnia y Herzegovina estarán disponibles a través de DIRECTV Sports para los clientes del servicio de televisión satelital de DIRECTV en los territorios autorizados.
Si prefieres seguir el encuentro desde un celular, computadora, Smart TV o tablet, podrás hacerlo mediante DGO (DIRECTV GO), la plataforma oficial de streaming de DIRECTV.
Para acceder al partido solo debes:
- Ingresar a tu cuenta de DGO desde la aplicación o el sitio web oficial.
- Contar con una suscripción activa.
- Buscar la señal de DIRECTV Sports minutos antes del inicio del encuentro.
- Disfrutar del partido en vivo desde cualquier dispositivo compatible con conexión a Internet.
DGO también permite ver la programación en simultáneo, acceder a repeticiones y disfrutar de una experiencia multidispositivo para seguir el fútbol donde estés.
¿En qué países está disponible DIRECTV (DGO)?
Actualmente, DIRECTV y su plataforma DGO ofrecen servicio en varios países de Sudamérica, donde transmiten una amplia programación deportiva, incluyendo partidos internacionales, eliminatorias y torneos de selecciones.
El servicio está disponible en:
- Argentina
- Chile
- Colombia
- Ecuador
- Perú
- Uruguay
La disponibilidad de determinados eventos deportivos puede variar según los derechos de transmisión de cada país.
¿A qué hora juegan Estados Unidos vs. Bosnia y Herzegovina por los 16avos de final del Mundial 2026?
El partido entre Estados Unidos y Bosnia y Herzegovina, correspondiente a los 16avos de final del Mundial de Fútbol 2026, se disputará este miércoles 1 de julio en el Estadio Bahía de San Francisco. Estos son los horarios por país:
|País
|Hora
|Argentina
|21:00
|Uruguay
|21:00
|Brasil
|21:00
|Chile
|20:00
|Venezuela
|20:00
|Bolivia
|20:00
|Paraguay
|20:00
|Colombia
|19:00
|Ecuador
|19:00
|Perú
|19:00
|Panamá
|19:00
|Estados Unidos (Este)
|20:00
|Estados Unidos (Centro)
|19:00
|Estados Unidos (Montaña)
|18:00
|Estados Unidos (Pacífico)
|17:00
|México
|18:00
|Guatemala
|18:00
|Honduras
|18:00
|El Salvador
|18:00
|Nicaragua
|18:00
|Costa Rica
|18:00