El Mundial de Fútbol 2026 entra en su fase de eliminación directa con un atractivo duelo entre Estados Unidos y Bosnia y Herzegovina, selecciones que buscarán avanzar a los octavos de final en uno de los partidos más esperados de los 16avos de final. El encuentro promete grandes emociones y podrá seguirse en vivo a través de DIRECTV Sports y la plataforma de streaming DGO en varios países de Sudamérica.

Si quieres ver este compromiso desde la televisión o cualquier dispositivo con acceso a Internet, aquí encontrarás toda la información sobre la transmisión oficial de DIRECTV, cómo acceder a DGO Online, en qué países está disponible el servicio y los horarios del partido según tu ubicación.

¿Cómo ver DIRECTV Sports y DGO EN VIVO por TV o Internet?

Los derechos de transmisión del amistoso entre Estados Unidos y Bosnia y Herzegovina estarán disponibles a través de DIRECTV Sports para los clientes del servicio de televisión satelital de DIRECTV en los territorios autorizados.

Si prefieres seguir el encuentro desde un celular, computadora, Smart TV o tablet, podrás hacerlo mediante DGO (DIRECTV GO), la plataforma oficial de streaming de DIRECTV.

Para acceder al partido solo debes:

Ingresar a tu cuenta de DGO desde la aplicación o el sitio web oficial.

Contar con una suscripción activa.

Buscar la señal de DIRECTV Sports minutos antes del inicio del encuentro.

minutos antes del inicio del encuentro. Disfrutar del partido en vivo desde cualquier dispositivo compatible con conexión a Internet.

DGO también permite ver la programación en simultáneo, acceder a repeticiones y disfrutar de una experiencia multidispositivo para seguir el fútbol donde estés.

¿En qué países está disponible DIRECTV (DGO)?

Actualmente, DIRECTV y su plataforma DGO ofrecen servicio en varios países de Sudamérica, donde transmiten una amplia programación deportiva, incluyendo partidos internacionales, eliminatorias y torneos de selecciones.

El servicio está disponible en:

Argentina

Chile

Colombia

Ecuador

Perú

Uruguay

La disponibilidad de determinados eventos deportivos puede variar según los derechos de transmisión de cada país.

¿A qué hora juegan Estados Unidos vs. Bosnia y Herzegovina por los 16avos de final del Mundial 2026?

El partido entre Estados Unidos y Bosnia y Herzegovina, correspondiente a los 16avos de final del Mundial de Fútbol 2026, se disputará este miércoles 1 de julio en el Estadio Bahía de San Francisco. Estos son los horarios por país:

País Hora Argentina 21:00 Uruguay 21:00 Brasil 21:00 Chile 20:00 Venezuela 20:00 Bolivia 20:00 Paraguay 20:00 Colombia 19:00 Ecuador 19:00 Perú 19:00 Panamá 19:00 Estados Unidos (Este) 20:00 Estados Unidos (Centro) 19:00 Estados Unidos (Montaña) 18:00 Estados Unidos (Pacífico) 17:00 México 18:00 Guatemala 18:00 Honduras 18:00 El Salvador 18:00 Nicaragua 18:00 Costa Rica 18:00

Estados Unidos (Team USMNT) y Bosnia y Herzegovina se enfrentan este miércoles 1 de julio por los dieciseisavos de final del Mundial 2026 en el Levi's Stadium de Santa Clara, California. Sigue la transmisión EN VIVO, ONLINE y GRATIS en los canales de Canal 5, TUDN, FOX Sports, FS1, Canal FOX One, fuboTV, TV Azteca 7, Azteca Deportes, DAZN Mundial, DIRECTV Sports, DGO, Telemundo Deportes, Peacock TV, Paramount Plus, ViX Premium, Win Sports, TiGo Sports y FS1. (VIDEO DE U.S. SOCCER MEN'S NATIONAL TEAM EN X DE @USMNT)