La selección de Argentina estrena su fase de eliminación directa ante una revelación del torneo: Cabo Verde, en un duelo que puede redefinir el mapa competitivo de la Copa. El partido se juega hoy, viernes 3 de julio, en el Hard Rock Stadium de Miami, uno de los escenarios emblemáticos del fútbol internacional. El encuentro comienza a las 19:00 (ARG/URU), 18:00 (CHI), 17:00 (COL/ECU/PER) y 16:00 (MEX) . ¿Quieres ver el partido desde tu teléfono móvil, PC, tableta o Smart TV en Sudamérica? La transmisión oficial estará a cargo de DIRECTV Sports (DSports) y de la plataforma online DIRECTV GO (DGO). Aquí te contamos todos los detalles para seguir el encuentro EN VIVO y EN DIRECTO.

¿Cómo ver DIRECTV EN VIVO, Argentina vs. Cabo Verde por el Mundial 2026?

Solicita el servicio de DIRECTV Sports en Argentina, Chile, Perú, Colombia, Ecuador, Uruguay y Venezuela para seguir todas las incidencias del enfrentamiento entre Argentina vs. Cabo Verde por los dieciseisavos de final de la Copa Mundial FIFA 2026.

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Además de la transmisión del partido, DSports ofrecerá programación especial con la previa, análisis, entrevistas y toda la información relacionada con la fase eliminatoria del Mundial 2026.

¿Dónde ver DGO ONLINE por Internet, Argentina vs. Cabo Verde?

A través de DIRECTV GO (DGO) podrás ver el partido entre Argentina vs. Cabo Verde desde cualquier lugar con acceso a internet. La plataforma transmite la señal de DSports en vivo y está disponible para una amplia variedad de dispositivos.

Para acceder al servicio, solo necesitas una suscripción activa y descargar la aplicación desde Google Play Store o App Store según tu dispositivo.

Dispositivos compatibles con DGO

Smart TV Samsung, LG y Android TV

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Tablets Android y iPad

Computadoras Windows y Mac mediante navegador web

¿En qué países transmite DIRECTV Sports el Argentina vs. Cabo Verde?

La señal de DSports estará disponible para los abonados de DIRECTV en gran parte de Sudamérica, permitiendo seguir el encuentro con narración y comentarios especializados.

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Horario, TV y dónde ver EN VIVO el Argentina vs. Cabo Verde por el Mundial 2026

Partido: Argentina vs. Cabo Verde, por los dieciseisavos de final de la Copa Mundial FIFA 2026

Argentina vs. Cabo Verde, por los dieciseisavos de final de la Copa Mundial FIFA 2026 Horario: 18 horas ET / 17 horas CT / 16 horas MT / 15 horas PT / 19 horas (ARG/CHI/URU) / 00 horas ESP (4 de julio)

18 horas ET / 17 horas CT / 16 horas MT / 15 horas PT / 19 horas (ARG/CHI/URU) / 00 horas ESP (4 de julio) Fecha: Viernes 3 de julio de 2026

Viernes 3 de julio de 2026 TV: DIRECTV Sports (DSports)

DIRECTV Sports (DSports) Streaming: DIRECTV GO (DGO)

DIRECTV GO (DGO) Estadio: Hard Rock Stadium de Miami

Hard Rock Stadium de Miami Ciudad: Miami Gardens (Estados Unidos)

Argentina fue una de las tres selecciones que lograron puntaje ideal (junto con México y Francia) y disfrutó a pleno del nivel deslumbrante de Lionel Messi, autor de 6 tantos y nuevo líder de la tabla histórica de goleadores de la Copa del Mundo, con 19. Al frente tendrá a una selección que con méritos propios, consiguió clasificar a la siguiente fase con tres unidades. Sigue la transmisión de DIRECTV EN VIVO, DSports EN DIRECTO, DGO ONLINE y toda la cobertura del Mundial 2026.

Argentina y Cabo Verde se enfrentan este viernes 3 de julio por los dieciseisavos de final del Mundial 2026 en el Hard Rock Stadium de Miami, Florida. Sigue la transmisión EN VIVO, ONLINE y GRATIS en los canales de TV Pública (Canal 7), Telefe (Canal 11), Telecentro Play, Flow Sports, TV Azteca, Canal 5, TUDN, DAZN Mundial, DIRECTV Sports, DGO, Telemundo Deportes, Peacock TV, Paramount Plus, ViX Premium, Win Sports, TiGo Sports, ESPN, Disney Plus y FS1. (VIDEO DE SUDANALYTICS EN X DE @sudanalytics_)