Inglaterra y Argentina se juegan el segundo pasaje a la final del Mundial 2026 en un cruce que reúne historia, orgullo y presión máxima en el Mercedes-Benz Stadium de Atlanta en Georgia, Estados Unidos. Los ingleses llega con la urgencia de poner fin a seis décadas sin un título mundial; la Albiceleste, campeona vigente, busca defender su corona y alcanzar una final consecutiva. Para ver el partido en vivo y en directo puedes hacerlo a través de la señal de DIRECTV vía DSports y DGo en todo Latinoamérica, este miércoles 15 de julio a partir de las 16:00 horas (Buenos Aires), 15:00 hora del Este.
Argentina e Inglaterra se miden en la semifinal del Mundial 2026 en un choque que promete intensidad y calidad. La Albiceleste, liderada por Lionel Messi, llega tras superar adversidades y demostrar una resiliencia que la convierte en favorita emocional; enfrente estará la selección inglesa de Harry Kane, un equipo sólido y directo que buscará imponer su potencia ofensiva. Este duelo entre dos potencias del fútbol mundial reúne historia, talento y tácticas decisivas: clave para seguidores del Mundial 2026 que buscan análisis, pronósticos y la mejor cobertura del partido.
¿Cómo ver DIRECTV EN VIVO, Argentina vs. Inglaterra por el Mundial 2026?
Solicita el servicio de DIRECTV Sports (DSports) en Argentina, Chile, Perú, Colombia, Ecuador, Uruguay y Venezuela para seguir todas las incidencias del enfrentamiento entre Argentina vs. Inglaterra EN VIVO por la semifinal de la Copa Mundial FIFA 2026.
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Además de la transmisión del partido, DSports ofrecerá programación especial con análisis, alineaciones confirmadas, entrevistas, conferencias de prensa y toda la cobertura relacionada con la fase eliminatoria del Mundial 2026.
¿Dónde ver DGO ONLINE por Internet, Argentina vs. Inglaterra?
A través de DGO podrás seguir el partido entre Argentina vs. Inglaterra desde cualquier lugar con conexión a internet. La plataforma transmite en vivo la señal de DSports y permite acceder a toda la cobertura del Mundial FIFA 2026 desde múltiples dispositivos.
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¿En qué países transmite DIRECTV Sports el Argentina vs. Inglaterra?
|País
|TV
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|Argentina
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Horario, TV y dónde ver EN VIVO Argentina vs. Inglaterra por el Mundial 2026
|Detalle
|Información
|Partido
|Competición
|Copa Mundial FIFA 2026 (semifinal)
|Fecha
|Miércoles 15 de julio de 2026
|Hora Argentina
|16:00
|Hora Colombia, Perú y Ecuador
|14:00
|Hora Venezuela
|15:00
|Hora Chile
|15:00
|Hora Uruguay
|16:00
|Hora Estados Unidos
|3 p.m. ET / 12 p.m. PT
|TV
|DIRECTV Sports (DSports)
|Streaming
|DGO
|Estadio
|Mercedes-Benz Stadium
|Ciudad
|Atlanta, Georgia
Posibles alineaciones Argentina vs. Inglaterra, semifinal Mundial 2026
- Argentina: Emiliano Martínez, Nahuel Molina, Cristian Romero, Lisandro Martínez, Nicolás Tagliafico; Leandro Paredes, Rodrigo de Paul, Enzo Fernández, Alexis Mac Allister; Lionel Messi, Julián Álvarez.
- Inglaterra: Jordan Pickford, Ezri Konsa, John Stones, Marc Guehi, Nico O’Reilly; Elliot Anderson, Declan Rice, Jude Bellingham, Bukayo Saka, Anthony Gordon; Harry Kane.