La selección de Colombia inicia este miércoles 17 de junio su camino en la Copa Mundial FIFA 2026 enfrentando a Uzbekistán en el AT&T Stadium de Arlington, Dallas, Texas, desde las 21:00 horas de Bogotá (10 p.m. ET / 7 p.m. PT) . El conjunto dirigido por Néstor Lorenzo llega con la ilusión de convertirse en uno de los protagonistas del torneo, respaldado por una generación de futbolistas que combina experiencia y talento, liderada por Luis Díaz, figura del Liverpool y principal referente ofensivo de los Cafeteros. Tras el empate (1-1) entre Portugal y la República Democrática del Congo, una victoria permitiría a LaTricolor asumir el liderato del Grupo K desde la primera jornada.

Del otro lado estará una selección de Uzbekistán que disputa el primer Mundial de su historia y que buscará dar el golpe en su estreno absoluto en la máxima cita del fútbol.

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¿Cómo ver DIRECTV EN VIVO, Colombia vs. Uzbekistán por el Mundial 2026?

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¿Dónde ver DGO ONLINE por Internet, Colombia vs. Uzbekistán?

A través de DIRECTV GO (DGO) podrás ver los partidos más importantes de la Copa Mundial FIFA 2026, incluido el choque entre Colombia y Uzbekistán por la fecha 1 del Grupo K. El servicio está disponible en teléfonos móviles, computadoras, tablets y Smart TV. Para acceder, solo necesitas una suscripción activa y descargar la aplicación desde Google Play Store o App Store, según tu dispositivo.

Horario, TV y dónde ver EN VIVO el Colombia vs. Uzbekistán por el Mundial 2026

Partido: Colombia vs. Uzbekistán, por la fecha 1 del Grupo K de la Copa Mundial FIFA 2026

Colombia vs. Uzbekistán, por la fecha 1 del Grupo K de la Copa Mundial FIFA 2026 Horario: 21:00 horas de Colombia, Perú y Ecuador; 22:00 horas ET; 19:00 horas PT; 23:00 horas de Argentina y Uruguay; 04:00 horas de España (jueves 18 de junio)

21:00 horas de Colombia, Perú y Ecuador; 22:00 horas ET; 19:00 horas PT; 23:00 horas de Argentina y Uruguay; 04:00 horas de España (jueves 18 de junio) Fecha: Miércoles 17 de junio de 2026

Miércoles 17 de junio de 2026 TV: DIRECTV Sports (DSports)

DIRECTV Sports (DSports) Streaming: DIRECTV GO (DGO)

DIRECTV GO (DGO) Estadio: AT&T Stadium

AT&T Stadium Ciudad: Arlington, Dallas, Texas (Estados Unidos)

Arlington, Dallas, Texas (Estados Unidos) Árbitro: Anthoy Taylor (Inglaterra)

Colombia afronta este estreno mundialista con la responsabilidad de confirmar las expectativas generadas durante el exitoso ciclo de Néstor Lorenzo. Con figuras como Luis Díaz, James Rodríguez, Jhon Arias, Richard Ríos y Jhon Jáder Durán, la Tricolor intentará imponer condiciones desde el inicio para dar un paso importante rumbo a los octavos de final. Uzbekistán, por su parte, vive un momento histórico al disputar por primera vez una Copa del Mundo y buscará sorprender a uno de los candidatos a avanzar en el Grupo K.

El resultado podría marcar el rumbo de ambos equipos en una zona que promete una intensa batalla por la clasificación, especialmente después de la igualdad entre Portugal y RD Congo en la jornada inaugural.

Colombia y Uzbekistán se enfrentan en la Copa Mundial 2026 este miércoles 17 de junio por la Jornada 1 del Grupo K desde el Estadio Azteca de la Ciudad de México, México. Sigue la transmisión EN VIVO, ONLINE y GRATIS en los canales de GOL Caracol, Caracol Play, Canal RCN, Deportes RCN, Dito, Win Sports, Chilevisión, ViX Premium, DAZN Mundial, Teledeporte, DIRECTV, DGO, ESPN, Disney Plus, Telemundo Deportes, Peacock TV, Win Sports, ViX Premium y FS1. (VIDEO DE FCFSELECCIONCOL EN X DE @FCFSeleccionCol)