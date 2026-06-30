Tercer día del desarrollo de la ronda de dieciseisavos de final del Mundial de Fútbol 2026. Este martes 30 de junio, uno de los choques más esperados será el que protagonicen Ecuador vs. México EN VIVO y podrás verlo por la señal de DIRECTV y DGo en todo Latinoamérica, duelo que se disputará desde el Estadio Azteca . La selección ecuatoriana viene con un gran impulso anímico tras ganarle a Alemania en un resultado histórico para su clasificación, mientras que la selección mexicana concluyó el Grupo A con puntaje perfecto.

¿Dónde ver el partido Ecuador vs. México EN VIVO por el Mundial 2026?

El encuentro Ecuador vs. México por la ronda de dieciseisavos de final de la Copa Mundial de Fútbol FIFA 2026 será transmitido a través de DSports, el canal deportivo de DIRECTV, y también estará disponible en streaming a través de DGO (DIRECTV GO).

Ambas opciones ofrecen cobertura completa del partido con previa, comentarios y análisis desde el estadio. Si cuentas con un servicio activo de DIRECTV, podrás acceder a DSports desde tu televisor o ver el encuentro en cualquier dispositivo con conexión a Internet mediante la app o la web de DGO.

CIUDAD DE MÉXICO, CDMX (MÉXICO), 30/06/2026.- Cobertura oficial de DIRECTV Sports (Canal 1610) y DGO EN VIVO ONLINE para ver el partido Ecuador vs. México hoy por los dieciseisavos del Mundial 2026 en el Estadio Azteca de la Ciudad de México. FOTO DE NOÉ YACTAYO

¿Cómo ver DSports en DIRECTV?

Para ver el partido Ecuador vs. México por DSports, debes tener un paquete activo de DIRECTV que incluya dicho canal dentro de su programación. Solo necesitas:

Encender tu decodificador y buscar el canal DSports (generalmente ubicado en la señal 610 en la guía).

Sintonizarlo el martes 30 de junio a la hora correspondiente de tu país.

Si no tienes el canal disponible, puedes actualizar tu plan o comunicarte con el servicio al cliente de DIRECTV para incluirlo.

¿Cómo ver DGO online?

Si prefieres seguir el encuentro Ecuador vs. México por Internet, la opción es DGO, la plataforma digital de DIRECTV. Para acceder:

Ingresa a la web o aplicación de DGO desde tu celular, tablet, laptop o smart TV.

Inicia sesión con tu cuenta de DIRECTV o crea un perfil si aún no estás registrado.

Asegúrate de tener un plan que incluya el canal DSports.

Busca el evento ‘Ecuador vs. México’ y dale ‘play’ para verlo EN VIVO desde cualquier lugar.

Ten en cuenta que DGO permite ver transmisiones simultáneas en varios dispositivos y cuenta con calidad de imagen HD y opción de control de reproducción en vivo.

México y Ecuador se enfrentan en la Copa Mundial 2026 este martes 30 de junio por los dieciseisavos de final del Mundial 2026 en el Estadio Azteca de la Ciudad de México (CDMX). Sigue la transmisión EN VIVO, ONLINE y GRATIS en los canales de Canal 5, TUDN, Canal 9, Nu9ve, TV Azteca 7, Azteca Deportes, Canal 2, Las Estrellas, ESPN, Disney Plus, Teleamazonas, DAZN Mundial, DIRECTV Sports, DGO, Telemundo Deportes, Peacock TV, Paramount Plus, ViX Premium, Win Sports, TiGo Sports y FS1. (VIDEO DE SELECCIÓN NACIONAL EN X DE @miseleccionmx)

Ecuador vs. México EN VIVO por 16avos del Mundial 2026: hora, TV y dónde ver

Fecha: Martes 30 de junio de 2026

Martes 30 de junio de 2026 Lugar: Estadio Azteca de la Ciudad de México

Estadio Azteca de la Ciudad de México Horario: 19:00 CDMX / 20:00 Quito

19:00 CDMX / 20:00 Quito Canal TV: DirecTV

DirecTV Streaming: DGo

Ecuador y México se enfrentan en la Copa Mundial 2026 este martes 30 de junio por los dieciseisavos de final del Mundial 2026 en el Estadio Azteca de la Ciudad de México (CDMX). Sigue la transmisión EN VIVO, ONLINE y GRATIS en los canales de Teleamazonas, DSports, DIRECTV Go, Disney Plus, ESPN, Canal 5, TUDN, Canal 9, Nu9ve, TV Azteca 7, Azteca Deportes, Canal 2, Las Estrellas, DAZN Mundial, DIRECTV Sports, DGO, Telemundo Deportes, Peacock TV, Paramount Plus, ViX Premium, Win Sports, TiGo Sports y FS1. (VIDEO DE LA TRI EN X DE @LaTri)