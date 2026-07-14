Las expectativas por el siguen creciendo y millones de aficionados buscan la mejor forma de ver el partido EN VIVO y sin perderse ningún detalle. Si cuentas con DIRECTV o prefieres seguir la transmisión por internet mediante DGO, existen distintas opciones para disfrutar de una de las semifinales del Mundial 2026 con una cobertura completa y en alta calidad.

DIRECTV ofrecerá la transmisión del encuentro a través de sus canales deportivos y también mediante su plataforma de streaming DGO, permitiendo que los usuarios puedan seguir el Francia vs. España desde televisores, celulares, tablets o computadoras. A continuación, te contamos cómo acceder a la señal en vivo, qué alternativas existen para verla online y los horarios oficiales del partido en distintos países de Latinoamérica.

¿Cómo ver DIRECTV EN VIVO para seguir Francia vs. España?

Si deseas ver el partido entre Francia y España por la señal de DIRECTV, tienes varias alternativas dependiendo del servicio que tengas contratado.

Por televisión

  • Sintoniza los canales deportivos de DIRECTV incluidos en tu plan de televisión.
  • La transmisión estará disponible para los clientes del servicio satelital en los canales habilitados para la cobertura del Mundial 2026.

Por internet con DGO

  • Ingresa a la plataforma DGO desde su aplicación o sitio web.
  • Inicia sesión con tu cuenta de DIRECTV o con una suscripción activa a DGO.
  • Selecciona la transmisión en vivo del Francia vs. España para comenzar a ver el partido desde cualquier lugar con conexión a internet.

Dispositivos compatibles con DGO

  • Smart TV.
  • Celulares Android y iPhone.
  • Tablets.
  • Computadoras (Windows y Mac) mediante navegador web.
  • Dispositivos de streaming compatibles.

Gracias a estas opciones, los usuarios pueden seguir el encuentro tanto desde casa como mientras viajan, siempre que dispongan de una conexión estable a internet.

RTVE PLAY, CANAL 1, LA 1 HD, DAZN, LA 2, Telemundo Deportes y DIRECTV EN VIVO — ver partido España vs. Francia por TV y Online | VIDEO
España y Francia se enfrentan este martes 14 de julio por la semifinal de la Copa Mundial FIFA 2026 en el AT&T Stadium de Arlington en Dallas, Texas (Estados Unidos). Sigue la transmisión EN VIVO, EN DIRECTO, ONLINE y GRATIS en los canales de RTVE Play, TVE Canal La 1 HD, DAZN Mundial, ESPN, Disney Plus, Canal 5, Azteca 7, Canal 9 (Nu9ve), Las Estrellas, TV Pública, La 2 Cat, GOL Caracol, Canal RCN, DIRECTV Sports, DGO, Telemundo Deportes, Peacock TV, Teledeporte, Telefe, Chilevisión, Televen, Paramount Plus, ViX Premium, TiGo Sports y FS1. (VIDEO DE SELECCIÓN ESPAÑOLA MASCULINA DE FÚTBOL EN X DE @SEFutbol)

Horarios del Francia vs. España por país

El partido entre Francia y España, correspondiente a las semifinales del Mundial 2026, se disputará el martes 14 de julio en el Estadio AT&T (también conocido como Dallas Stadium).

A continuación, consulta el horario de inicio en los principales países de América y España.

PaísHora
México1:00 p. m.
Guatemala1:00 p. m.
El Salvador1:00 p. m.
Honduras1:00 p. m.
Nicaragua1:00 p. m.
Costa Rica1:00 p. m.
Belice1:00 p. m.
Panamá2:00 p. m.
Colombia2:00 p. m.
Ecuador2:00 p. m.
Perú2:00 p. m.
Estados Unidos (ET)3:00 p. m.
Estados Unidos (CT)2:00 p. m.
Estados Unidos (MT)1:00 p. m.
Estados Unidos (PT)12:00 p. m.
Venezuela3:00 p. m.
Bolivia3:00 p. m.
Chile3:00 p. m.
Paraguay3:00 p. m.
Argentina4:00 p. m.
Uruguay4:00 p. m.
España (peninsular)9:00 p. m.

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