Las expectativas por el Francia vs España siguen creciendo y millones de aficionados buscan la mejor forma de ver el partido EN VIVO y sin perderse ningún detalle. Si cuentas con DIRECTV o prefieres seguir la transmisión por internet mediante DGO, existen distintas opciones para disfrutar de una de las semifinales del Mundial 2026 con una cobertura completa y en alta calidad.
DIRECTV ofrecerá la transmisión del encuentro a través de sus canales deportivos y también mediante su plataforma de streaming DGO, permitiendo que los usuarios puedan seguir el Francia vs. España desde televisores, celulares, tablets o computadoras. A continuación, te contamos cómo acceder a la señal en vivo, qué alternativas existen para verla online y los horarios oficiales del partido en distintos países de Latinoamérica.
¿Cómo ver DIRECTV EN VIVO para seguir Francia vs. España?
Si deseas ver el partido entre Francia y España por la señal de DIRECTV, tienes varias alternativas dependiendo del servicio que tengas contratado.
Por televisión
- Sintoniza los canales deportivos de DIRECTV incluidos en tu plan de televisión.
- La transmisión estará disponible para los clientes del servicio satelital en los canales habilitados para la cobertura del Mundial 2026.
Por internet con DGO
- Ingresa a la plataforma DGO desde su aplicación o sitio web.
- Inicia sesión con tu cuenta de DIRECTV o con una suscripción activa a DGO.
- Selecciona la transmisión en vivo del Francia vs. España para comenzar a ver el partido desde cualquier lugar con conexión a internet.
Dispositivos compatibles con DGO
- Smart TV.
- Celulares Android y iPhone.
- Tablets.
- Computadoras (Windows y Mac) mediante navegador web.
- Dispositivos de streaming compatibles.
Gracias a estas opciones, los usuarios pueden seguir el encuentro tanto desde casa como mientras viajan, siempre que dispongan de una conexión estable a internet.
Horarios del Francia vs. España por país
El partido entre Francia y España, correspondiente a las semifinales del Mundial 2026, se disputará el martes 14 de julio en el Estadio AT&T (también conocido como Dallas Stadium).
A continuación, consulta el horario de inicio en los principales países de América y España.
|País
|Hora
|México
|1:00 p. m.
|Guatemala
|1:00 p. m.
|El Salvador
|1:00 p. m.
|Honduras
|1:00 p. m.
|Nicaragua
|1:00 p. m.
|Costa Rica
|1:00 p. m.
|Belice
|1:00 p. m.
|Panamá
|2:00 p. m.
|Colombia
|2:00 p. m.
|Ecuador
|2:00 p. m.
|Perú
|2:00 p. m.
|Estados Unidos (ET)
|3:00 p. m.
|Estados Unidos (CT)
|2:00 p. m.
|Estados Unidos (MT)
|1:00 p. m.
|Estados Unidos (PT)
|12:00 p. m.
|Venezuela
|3:00 p. m.
|Bolivia
|3:00 p. m.
|Chile
|3:00 p. m.
|Paraguay
|3:00 p. m.
|Argentina
|4:00 p. m.
|Uruguay
|4:00 p. m.
|España (peninsular)
|9:00 p. m.