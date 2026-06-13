La Copa Mundial FIFA 2026 continúa este sábado 13 de junio con uno de los partidos más atractivos de la primera jornada del Grupo C. Brasil debutará frente a Marruecos en el MetLife Stadium de East Rutherford, Nueva York, en un encuentro que marcará el estreno mundialista de Carlo Ancelotti como seleccionador de la Canarinha y que tendrá bajo los reflectores a Neymar Jr., la gran figura brasileña que busca volver a ser protagonista en una competencia mundialista tras una larga recuperación. El partido comenzará a las 6:00 p.m. ET (3:00 p.m. PT), 19:00 horas de Buenos Aires y 17:00 de Lima, Bogotá y Quito .

Vinícius Júnior, Raphinha y Endrick llegan como las principales armas ofensivas de un Brasil que aspira a conquistar su sexto título mundial, mientras que Marruecos intentará confirmar el crecimiento competitivo que ha mostrado en los últimos años y convertirse en uno de los equipos revelación del torneo.

¿Quieres ver el partido desde tu teléfono móvil, computadora, tablet o Smart TV en Sudamérica? La transmisión oficial EN VIVO y EN DIRECTO estará disponible a través de DIRECTV Sports (DSports) y la plataforma de streaming DGO. Aquí te contamos todos los canales y opciones disponibles para seguir el Brasil vs. Marruecos por televisión y online.

EAST RUTHERFORD, NUEVA YORK (ESTADOS UNDIS), 13/06/2026.- Lista de canales de televisión y servicios streaming para ver el partido entre Brasil y Marruecos este sábado 13 de junio por la fecha 1 del grupo del Mundial 2026 en el MetLife Stadium de East Rutherford, Nueva York. FOTO DE NOÉ YACTAYO

TL;DR del Brasil vs. Marruecos por el Mundial 2026

📺 DSports EN VIVO

💻 DGO EN VIVO

🕐 Hora: 19:00 de Argentina / 17:00 de Colombia, Perú y Ecuador

🏟️ Estadio: MetLife Stadium

🌎 Grupo C de la Copa Mundial FIFA 2026

🇧🇷 Debut de Brasil bajo la dirección de Carlo Ancelotti

⭐ Neymar Jr. busca volver a escena en una Copa del Mundo

⚽ Vinícius Júnior, Raphinha y Endrick lideran el ataque brasileño

¿Dónde ver DIRECTV EN VIVO, Brasil vs. Marruecos por el Mundial 2026?

DIRECTV Sports tendrá la cobertura completa del encuentro para gran parte de Sudamérica. Los aficionados podrán seguir todas las incidencias del debut de Brasil mediante las señales deportivas de DSports disponibles en televisión satelital y cable.

Canales de DIRECTV Sports

Señal Canal DSports 610 SD y 1610 HD DSports 2 612 SD y 1612 HD DSports 3 613 SD y 1613 HD DSports 4K 614 SD y 1614 HD

La transmisión incluirá programación previa, análisis, alineaciones confirmadas, entrevistas y cobertura especial desde el MetLife Stadium para el estreno de la Canarinha en la Copa Mundial FIFA 2026.

¿Cómo ver DGO EN VIVO ONLINE, Brasil vs. Marruecos por streaming?

A través de DGO (DIRECTV Go) también será posible seguir el partido EN VIVO y EN DIRECTO desde cualquier dispositivo con acceso a Internet. La plataforma permite acceder a todas las señales de DSports y disfrutar de la cobertura integral del Mundial 2026.

Pasos para ver Brasil vs. Marruecos en DGO

Descarga la aplicación DGO o ingresa al sitio web oficial. Inicia sesión con una cuenta activa. Selecciona la señal de DSports. Accede a la transmisión en vivo de Brasil vs. Marruecos.

¿En qué dispositivos puedo ver DGO?

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Neymar Jr., el foco de atención en Brasil

Gran parte de la expectativa del debut brasileño gira alrededor de Neymar Jr., quien vuelve a estar vinculado a una Copa del Mundo después de atravesar uno de los periodos más complicados de su carrera debido a las lesiones. Aunque su condición física ha sido seguida de cerca durante las últimas semanas, Carlo Ancelotti decidió mantenerlo dentro de la convocatoria por su liderazgo y experiencia en grandes torneos.

La presencia del histórico número 10 también ha permitido que jóvenes figuras como Vinícius Júnior, Raphinha y Endrick afronten el torneo con menos presión mediática. Especialmente Endrick, quien se ha convertido en una de las sensaciones de la preparación brasileña gracias a sus destacadas actuaciones en los amistosos previos al Mundial.

Marruecos quiere dar el golpe en el Grupo C

La selección marroquí llega a Estados Unidos respaldada por una de las mejores etapas de su historia reciente. Los Leones del Atlas mantienen una dinámica positiva y cuentan con futbolistas de primer nivel internacional como Achraf Hakimi, Sofyan Amrabat, Azzedine Ounahi y Youssef En-Nesyri.

El conjunto africano sabe que un resultado favorable frente a Brasil podría modificar por completo el panorama de un Grupo C que también integran Escocia y Haití. Por ello, el partido de Nueva Jersey aparece como uno de los compromisos más importantes de toda la primera jornada mundialista.

Posibles alineaciones de Brasil vs. Marruecos

Brasil

Alisson; Danilo, Marquinhos, Gabriel Magalhães, Guilherme Arana; Casemiro, Bruno Guimarães, Lucas Paquetá; Raphinha, Vinícius Júnior y Richarlison.

Marruecos

Bono; Hakimi, Aguerd, Saïss, Mazraoui; Amrabat, Ounahi, El Khannouss; Ziyech, Abde Ezzalzouli y En-Nesyri.

Horarios internacionales de Brasil vs. Marruecos

País Hora Estados Unidos (ET) 6:00 p.m. Estados Unidos (PT) 3:00 p.m. México 4:00 p.m. Colombia 5:00 p.m. Perú 5:00 p.m. Ecuador 5:00 p.m. Bolivia 6:00 p.m. Venezuela 6:00 p.m. Chile 6:00 p.m. Argentina 7:00 p.m. Uruguay 7:00 p.m. Paraguay 7:00 p.m. Brasil 7:00 p.m. España 12:00 a.m. (domingo)

Horario, TV y dónde ver en vivo Brasil vs. Marruecos por la Copa Mundial FIFA 2026

Fecha: Sábado 13 de junio de 2026

Sábado 13 de junio de 2026 Partido: Brasil vs. Marruecos

Brasil vs. Marruecos Competición: Copa Mundial FIFA 2026 (Grupo C)

Copa Mundial FIFA 2026 (Grupo C) Hora: 6:00 p.m. ET / 3:00 p.m. PT (USA); 17:00 (COL/PER/ECU); 19:00 (ARG/URU/PAR)

6:00 p.m. ET / 3:00 p.m. PT (USA); 17:00 (COL/PER/ECU); 19:00 (ARG/URU/PAR) TV: DIRECTV Sports (DSports)

DIRECTV Sports (DSports) Streaming: DGO

DGO Estadio: MetLife Stadium

MetLife Stadium Ciudad: East Rutherford, Nueva Jersey

East Rutherford, Nueva Jersey País: Estados Unidos

Estados Unidos Entrenador de Brasil: Carlo Ancelotti

Brasil y Marruecos protagonizarán uno de los encuentros más esperados del arranque de la Copa Mundial FIFA 2026. La Canarinha buscará iniciar con el pie derecho una nueva etapa bajo la conducción de Carlo Ancelotti, mientras que los africanos intentarán confirmar que siguen siendo una de las selecciones más competitivas del panorama internacional. Los aficionados de Sudamérica podrán seguir todas las emociones del compromiso EN VIVO y EN DIRECTO mediante las señales de DIRECTV Sports y la plataforma DGO, con cobertura especial desde el MetLife Stadium para el estreno mundialista de Neymar Jr., Vinícius Júnior, Raphinha y compañía.

Brasil y Marruecas se enfrentan en la Copa Mundial 2026 este sábado 13 de junio por la Jornada 1 del Grupo C desde el MetLife Stadium de East Rutherford, Nueva York. Sigue la transmisión EN VIVO, ONLINE y GRATIS en los canales de TUDN, TV Azteca Siete (Canal 7), Canal 5 de Televisa, Telemundo Deportes, ESPN, DirecTV Sports, DGO, Disney Plus, GOL Caracol, Peacock TV, TiGo Sports, RTVE La 1, Telefe, América TV, Chilevisión, TV Pública, RCN, ViX Premium y Canal 2 de Las Estrellas. (VIDEO de X @CBF_Futebol)