transmitirá el compromiso entre EN VIVO y EN DIRECTO, este martes 7 de julio desde las 11:00 a.m. en países como Perú, Colombia y Ecuador, con dos horas más en Paraguay, Argentina, Brasil y Uruguay. ¿A qué hora está programado el inicio de este evento según la ? Además de los horarios antes mencionados, recuerda que en México comenzará a las 10:00 a.m. y en España a las 6:00 p.m. ¡No recomendamos buscarlo por Pelota Libre TV! TyC Sports, Telefe, TV Pública y ESPN (Disney Plus Premium) son las otras opciones para mirar este cruce.

TyC Sports, TV Pública, Mi Telefe, Telefe, DIRECTV, DSports, DGO, ESPN y Disney Plus Premium televisarán el compromiso entre Argentina vs. Egipto. (Video: AFA)
TyC Sports, TV Pública, Mi Telefe, Telefe, DIRECTV, DSports, DGO, ESPN y Disney Plus Premium televisarán el compromiso entre Argentina vs. Egipto. (Video: AFA)

SOBRE EL AUTOR

Periodista egresado de la Universidad Nacional San Luis Gonzaga. Experiencia en medios digitales, podcast, radio, coberturas periodísticas del fútbol peruano y análisis del acontecer deportivo nacional e internacional. Conocimientos avanzados de posicionamiento SEO y motores de búsqueda en páginas webs.

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