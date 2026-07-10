DIRECTV (DSports) transmitirá el compromiso entre España vs. Bélgica EN VIVO y EN DIRECTO, este viernes 10 de julio desde las 2:00 p.m. en países como Perú, Colombia y Ecuador, con dos horas más en Paraguay, Argentina, Brasil y Uruguay. ¿A qué hora está programado el inicio de este evento según la FIFA? Además de los horarios antes mencionados, recuerda que en México comenzará a la 1:00 p.m. y en España a las 9:00 p.m. ¡No recomendamos buscarlo por Fútbol Libre TV! TVE La 1, RTVE Play, TV Azteca 7, TUDN y ESPN (Disney+ Premium) son las otras opciones para mirar este atractivo compromiso desde el Estadio Los Ángeles.

España vs. Bélgica por el Mundial 2026: previa del partido

España afronta los cuartos de final del Mundial 2026 con la confianza en su punto más alto tras consolidarse como una de las selecciones con mejor rendimiento del torneo. El equipo dirigido por Luis de la Fuente ha destacado por su dominio de la posesión, presión alta y un juego ofensivo que le permitió superar con autoridad las rondas anteriores. Con una mezcla de juventud y experiencia, la ‘Roja’ buscará dar un nuevo paso hacia el objetivo de conquistar una nueva Copa del Mundo.

Después de eliminar a Portugal en los octavos de final, el conjunto español llega fortalecido gracias al gran momento de figuras como Lamine Yamal, Pedri y Nico Williams, quienes han sido determinantes en el funcionamiento colectivo. Ahora, España intentará mantener su buen nivel para instalarse entre las cuatro mejores selecciones del Mundial 2026.

Bélgica, por su parte, vuelve a demostrar que sigue siendo una de las potencias del fútbol europeo. Los ‘Diablos Rojos’ alcanzaron esta instancia tras dejar en el camino a Estados Unidos en un intenso compromiso de octavos de final, mostrando solidez defensiva y eficacia en los momentos decisivos.

El conjunto belga confía en el talento de futbolistas como Jérémy Doku, Loïs Openda y Charles De Ketelaere para intentar sorprender a una selección española que parte como favorita. Con un boleto a las semifinales en juego, Bélgica buscará aprovechar su experiencia internacional para mantenerse en la lucha por el título.

¿Cómo ver DIRECTV EN VIVO, España vs. Bélgica por el Mundial 2026?

DIRECTV (DSports) cuenta con los derechos de transmisión del España vs. Bélgica, por los cuartos de final del Mundial 2026, para países como Argentina, Chile, Perú, Colombia, Ecuador, Uruguay y Venezuela.

Canales de DSports para ver España vs. Bélgica

Canal 610 SD de DSports

Canal 1610 HD de DSports

Canal 612 SD de DSports 2

Canal 1612 HD de DSports 2

Canal 613 SD de DSports 3

Canal 1613 HD de DSports 3

Canal 614 SD de DSports 4K

Canal 1614 HD de DSports 4K

😱 En la conferencia previa al cruce de cuartos de final entre España y Bélgica, Luis de la Fuente se declaró admirador de Scaloni y del... ¡¡PROFE ALFARO!!



⚽ #ESPNMundial

📺 Mirá los mejores partidos de la #FIFAWorldCup por ESPN, en el Plan Premium de #DisneyPlus pic.twitter.com/AJ44p0nVRC — SportsCenter (@SC_ESPN) July 9, 2026

¿Cómo ver España vs. Bélgica por DGO?

Los aficionados que deseen seguir el partido entre España y Bélgica por los cuartos de final del Mundial 2026 podrán hacerlo a través de DGO, la plataforma oficial de streaming de DIRECTV. El servicio transmitirá en vivo el encuentro para los usuarios con una suscripción activa, permitiendo disfrutar del partido desde cualquier lugar con conexión a internet mediante computadoras, celulares, tablets y Smart TV. DGO ofrecerá la misma señal de DSports, con cobertura completa de la previa, el desarrollo del compromiso y el análisis posterior.

Para ver el encuentro en DGO, primero debes ingresar al sitio web oficial o descargar la aplicación disponible para dispositivos Android, iPhone (iOS), Smart TV y otros equipos compatibles. Luego inicia sesión con tu cuenta de DIRECTV o con tu suscripción independiente a DGO y dirígete a la sección de canales en vivo. Allí encontrarás la señal de DSports, que emitirá el España vs. Bélgica desde minutos antes del pitazo inicial con toda la cobertura del Mundial 2026.

DGO se ha consolidado como una de las principales alternativas para seguir la Copa Mundial de la FIFA 2026 vía streaming en gran parte de Sudamérica. Además de la transmisión en alta definición, la plataforma permite ver el partido en distintos dispositivos, pausar la reproducción y acceder a la programación deportiva en vivo. Gracias a estas funciones, los aficionados podrán seguir todas las incidencias del España vs. Bélgica, uno de los encuentros más esperados de los cuartos de final del campeonato.

¿Qué canal de DSports transmite España vs. Bélgica?

El partido entre España y Bélgica por los cuartos de final del Mundial 2026 será transmitido por DSports, la señal deportiva de DIRECTV que posee los derechos para emitir los 104 partidos de la Copa del Mundo en gran parte de Sudamérica. Los suscriptores podrán seguir el encuentro con la cobertura completa que incluye la previa, narración en vivo, análisis durante el entretiempo y el resumen posterior al compromiso.

¿Cómo ver España vs. Bélgica en DSports EN VIVO?

Para ver España vs. Bélgica en DSports EN VIVO solo necesitas contar con una suscripción activa a DIRECTV que incluya el canal deportivo. El encuentro estará disponible en la programación habitual de DSports y podrá seguirse desde el televisor con la misma cobertura integral que ofrece la cadena durante todo el Mundial 2026, con análisis, repeticiones y comentarios de su equipo periodístico.

¿Cómo ver España vs. Bélgica por DGO desde el celular?

Los usuarios que prefieran seguir el partido desde un dispositivo móvil podrán hacerlo mediante la aplicación oficial de DGO, disponible para Android y iPhone. Después de iniciar sesión con una cuenta activa, solo deberán ingresar a la sección de canales en vivo y seleccionar la señal de DSports para disfrutar del encuentro desde cualquier lugar con conexión a internet.

¿Cómo descargar la aplicación de DGO para ver España vs. Bélgica?

La aplicación de DGO puede descargarse gratuitamente desde Google Play Store para dispositivos Android y desde la App Store para iPhone y iPad. También está disponible para Smart TV, Apple TV, Android TV, Chromecast, Roku y Amazon Fire TV. Una vez instalada, basta con iniciar sesión para acceder a la programación deportiva y seguir en vivo el España vs. Bélgica por la señal de DSports.

¿En qué dispositivos puedo ver DGO?

DGO es compatible con una amplia variedad de dispositivos. El servicio puede utilizarse desde computadoras mediante navegador web, teléfonos Android y iPhone, tablets, Smart TV Samsung y LG, Apple TV, Android TV, Chromecast, Roku y Amazon Fire TV, lo que permite seguir el Mundial 2026 prácticamente desde cualquier pantalla con acceso a internet.

¿Necesito ser cliente de DIRECTV para ver España vs. Bélgica por DGO?

No necesariamente. DGO también ofrece planes de suscripción independientes, por lo que es posible acceder a la plataforma sin contar con un servicio tradicional de DIRECTV, siempre que el plan contratado incluya la programación deportiva correspondiente. De esta manera, los aficionados podrán disfrutar del Mundial 2026 vía streaming desde cualquier dispositivo compatible.

¿DGO transmite todos los partidos del Mundial 2026?

Sí. DGO ofrece acceso a la cobertura completa del Mundial 2026 mediante la señal de DSports, que transmite los 104 partidos del torneo. Además de los encuentros en vivo, la plataforma incluye programación especial, análisis, contenido previo y posterior a cada jornada, convirtiéndose en una de las opciones más completas para seguir la Copa del Mundo.

¿DSports pasa todos los partidos del Mundial 2026?

Sí. DSports es la única señal en gran parte de Sudamérica que transmite los 104 partidos del Mundial FIFA 2026, desde la fase de grupos hasta la gran final. Su cobertura incluye cada encuentro del campeonato, programas especiales, análisis tácticos y seguimiento permanente de todas las selecciones participantes.

¿Cuánto cuesta DGO para ver el Mundial 2026?

El precio de DGO depende del país y del plan contratado. La plataforma ofrece distintas modalidades de suscripción, por lo que el costo puede variar entre mercados. Lo recomendable es consultar el sitio oficial de DGO para verificar los planes vigentes y confirmar cuál incluye la cobertura completa del Mundial 2026 y la señal de DSports.

¿Cómo contratar DGO para ver España vs. Bélgica?

Para contratar DGO solo debes ingresar al sitio web oficial o descargar la aplicación, crear una cuenta y seleccionar el plan que mejor se adapte a tus necesidades. Tras completar el proceso de registro y pago, tendrás acceso a la plataforma y podrás seguir España vs. Bélgica en vivo mediante la señal de DSports, además de disfrutar del resto de los partidos del Mundial 2026.

¿España vs. Bélgica se puede ver en Smart TV mediante DGO?

Sí. DGO es compatible con las principales marcas de Smart TV y dispositivos de streaming, como Samsung, LG, Android TV, Apple TV, Roku y Amazon Fire TV. Solo necesitas instalar la aplicación, iniciar sesión y acceder a la señal de DSports para disfrutar del partido con la mejor calidad de imagen disponible.

¿Cómo iniciar sesión en DGO para ver el Mundial 2026?

Para acceder a DGO debes abrir la aplicación o ingresar al sitio web oficial, introducir el correo electrónico y la contraseña registrados en tu cuenta y, una vez dentro de la plataforma, dirigirte a la sección de canales en vivo para seleccionar DSports. Desde allí podrás seguir toda la programación del Mundial 2026 en tiempo real.

¿Qué incluye la suscripción a DGO durante el Mundial 2026?

La suscripción a DGO permite acceder a la programación en vivo de DSports, además de otros canales de televisión y contenidos bajo demanda, según el plan contratado. Durante el Mundial 2026, los usuarios podrán seguir todos los partidos, programas especiales, análisis, resúmenes y cobertura continua del torneo desde múltiples dispositivos compatibles.

¿Se puede ver España vs. Bélgica en vivo desde una tablet o computadora con DGO?

Sí. DGO permite ver el partido desde tablets y computadoras mediante su aplicación oficial o directamente desde un navegador web. Solo es necesario contar con una conexión estable a internet y una suscripción activa para acceder a la señal de DSports y seguir el encuentro en directo.

¿En qué países está disponible DGO para ver el Mundial 2026?

DGO está disponible en diversos países de América Latina, donde ofrece acceso a la señal de DSports y a la cobertura del Mundial 2026, aunque la disponibilidad y los planes pueden variar según el mercado. Por ello, se recomienda consultar la página oficial del servicio para confirmar las opciones disponibles en cada país.

España vs. Bélgica se enfrentan por los cuartos de final del Mundial 2026. (Video: Selección Española)