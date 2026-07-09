España vs. Bélgica se enfrentan este viernes 10 de julio por los cuartos de final del Mundial 2026, en un duelo que promete mucha intensidad de principio a fin. El compromiso se disputará en el Estadio Los Ángeles, Estados Unidos, y definirá a uno de los clasificados a las semifinales del torneo. La selección española llega tras eliminar a Portugal, mientras que Bélgica hizo lo propio ante Estados Unidos.

El partido entre España y Bélgica está programado para jugarse este viernes 10 de julio. En cuanto al horario, el encuentro arrancará a las 2:00 p.m. en Perú, Colombia y Ecuador; 3:00 p.m. en Bolivia, Chile, Venezuela y Miami; 4:00 p.m. en Argentina, Brasil, Uruguay y Paraguay; 1:00 p.m. en México; y 9:00 p.m. en España. En Los Ángeles, ciudad donde se disputará el encuentro, el pitazo inicial será a las 12:00 del mediodía.

Si quieres ver el España vs. Bélgica por televisión en Perú, el partido será transmitido por DSports, además de sus plataformas de streaming como DGO. En otros países de Sudamérica, la señal también irá por DirecTV Sports, dependiendo del territorio. Para quienes prefieran seguirlo por internet, el encuentro estará disponible en servicios oficiales con derechos del Mundial 2026 según cada país.

España. (Foto: Getty Images)

En España, el compromiso podrá verse gratis por La 1 de RTVE y RTVE Play, mientras que también estará disponible en DAZN, que viene emitiendo partidos de esta Copa del Mundo. En México, por su parte, el duelo será transmitido por señales de TV abierta y de paga como Canal 5, TUDN, Azteca 7 y plataformas asociadas, de acuerdo con la programación anunciada para los cuartos de final del torneo.

Este cruce aparece como uno de los más parejos de la ronda. España llega fortalecida tras dejar en el camino a Portugal en octavos, en un partido muy trabajado que se resolvió por detalles. El equipo de Luis de la Fuente ha mostrado solidez en el torneo y ahora buscará dar un paso más rumbo a semifinales, con varias de sus figuras en gran nivel.

España clasificó a los cuartos de final del Mundial 2026. (Foto: Getty Images)

Del otro lado estará Bélgica, que llega con confianza tras superar a Estados Unidos y meterse entre las ocho mejores selecciones del campeonato. Los belgas han encontrado respuestas en los momentos decisivos y ahora se alistan para un choque de alto voltaje frente a una de las selecciones más fuertes del torneo. El ganador de este compromiso se meterá entre los cuatro mejores del Mundial 2026.

Bélgica derrotó a Estados Unidos en los octavos de final. (Foto: Getty Images)

De esta manera, todo va quedando listo para uno de los partidos más esperados de los cuartos de final. España y Bélgica se juegan mucho más que un boleto a semifinales: también ponen en juego su candidatura real al título en esta Copa del Mundo. Si no quieres perderte ningún detalle, ya tienes aquí la guía completa con la fecha, la hora y los canales para ver este partidazo.

¿Cuándo juegan España vs. Bélgica?

El partido entre España vs. Bélgica, por los cuartos de final del Mundial 2026, está programado para este viernes 10 de julio desde las 2:00 p.m. y se disputará en el Estadio Boston. El vencedor de esta llave se enfrentará al ganador del cruce entre Francia vs. Marruecos.

¿En qué canales ver España vs. Bélgica?

En cuanto a la transmisión del España vs. Bélgica, esta estará a cargo de DSports y ESPN para toda Latinoamérica, disponible en los servicios de DIRECTV (DGO) y Disney Plus Premium, respectivamente. Asimismo, en Argentina se verá por TyC Sports, Telefe y TV Pública, mientras que esta vez el duelo no será televisado por América TV (Canal 4) ni América tvGO en territorio peruano.

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