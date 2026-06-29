Alemania y Paraguay se enfrentan este lunes 29 de junio en los dieciseisavos de final de la Copa Mundial de la FIFA 2026 en el Gillette Stadium de Foxborough, Massachusetts, Estados Unidos, en un partido clave con horario confirmado para las 16:30 ET / 13:30 PT . ¿Quieres ver el partido desde tu teléfono móvil, PC, tableta o Smart TV en Sudamérica? La transmisión oficial estará a cargo de DIRECTV Sports (DSports) y de la plataforma online DIRECTV GO (DGO). Aquí te contamos todos los detalles para seguir el encuentro EN VIVO y EN DIRECTO.

FOXBOROUGH, MASSACHUSETTS (ESTADOS UNIDOS), 29/06/2026.- TV Azteca 7 transmitirá EN VIVO el partido de Paraguay vs. Alemania por los 16avos de final del Mundial 2026. El compromiso se realizará en Gillette Stadium, Foxborough, Estados Unidos. Imagen creada por Gemini.

¿Cómo ver DIRECTV EN VIVO, Alemania vs. Paraguay por el Mundial 2026?

Solicita el servicio de DIRECTV Sports en Argentina, Chile, Perú, Colombia, Ecuador, Uruguay y Venezuela para seguir todas las incidencias del enfrentamiento entre Alemania vs. Paraguay por los dieciseisavos de final de la Copa Mundial FIFA 2026.

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Además de la transmisión del partido, DSports ofrecerá programación especial con la previa, análisis, entrevistas y toda la información relacionada con la fase eliminatoria del Mundial 2026.

¿Dónde ver DGO ONLINE por Internet, Alemania vs. Paraguay?

A través de DIRECTV GO (DGO) podrás ver el partido entre Alemania vs. Paraguay desde cualquier lugar con acceso a internet. La plataforma transmite la señal de DSports en vivo y está disponible para una amplia variedad de dispositivos.

Para acceder al servicio, solo necesitas una suscripción activa y descargar la aplicación desde Google Play Store o App Store según tu dispositivo.

Dispositivos compatibles con DGO

Smart TV Samsung, LG y Android TV

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¿En qué países transmite DIRECTV Sports el Alemania vs. Paraguay?

La señal de DSports estará disponible para los abonados de DIRECTV en gran parte de Sudamérica, permitiendo seguir el encuentro con narración y comentarios especializados.

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Horario, TV y dónde ver EN VIVO el Alemania vs. Paraguay por el Mundial 2026

Partido: Alemania vs. Paraguay, por los dieciseisavos de final de la Copa Mundial FIFA 2026

Alemania vs. Paraguay, por los dieciseisavos de final de la Copa Mundial FIFA 2026 Horario: 16:30 horas ET / 15:30 horas de Perú, Colombia y Ecuador; 15:30 horas ET, 12:00 horas PT; 16:30 horas de Chile; 17:30 horas de Argentina, Uruguay y Paraguay; 19:00 horas de España

16:30 horas ET / 15:30 horas de Perú, Colombia y Ecuador; 15:30 horas ET, 12:00 horas PT; 16:30 horas de Chile; 17:30 horas de Argentina, Uruguay y Paraguay; 19:00 horas de España Fecha: Lunes 29 de junio de 2026

Lunes 29 de junio de 2026 TV: DIRECTV Sports (DSports)

DIRECTV Sports (DSports) Streaming: DIRECTV GO (DGO)

DIRECTV GO (DGO) Estadio: Gillette Stadium de Foxborough,

Gillette Stadium de Foxborough, Ciudad: Massachusetts (Estados Unidos)

La selección alemana llega como clara candidata al título, respaldada por su rendimiento dominante en la fase de grupos y por su histórico de campeona mundial, lo que refuerza su perfil como favorita en los principales análisis internacionales. Sin embargo, la ‘Albirroja’ buscará sorprender, derribar los pronósticos y extender su sueño mundialista, apoyada en su solidez táctica y en la ilusión de volver a firmar una actuación histórica ante una potencia europea. Sigue la transmisión de DIRECTV EN VIVO, DSports EN DIRECTO, DGO ONLINE y toda la cobertura del Mundial 2026.

Paraguay y Alemania se enfrentan en la Copa Mundial 2026 este lunes 29 de junio por los dieciseisavos de final del Mundial 2026 en el Gillette Stadium de Foxborough, Massachusettss. Sigue la transmisión EN VIVO, ONLINE y GRATIS en los canales de GEN (Canal 12), Trece (Canal 13), Unicanal, Popu TV, GOL Caracol, Canal RCN, TUDN, TV Azteca 7, DAZN Mundial, DIRECTV Sports, DGO, Telemundo Deportes, Peacock TV, Paramount Plus, ViX Premium, Win Sports, TiGo Sports y FS1. (VIDEO DE PREMIER PY EN X DE @premier_py)