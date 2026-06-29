La selección de Brasil afronta este lunes 29 de junio uno de los partidos más atractivos de los dieciseisavos de final de la Copa Mundial FIFA 2026 cuando enfrente a Japón en el NRG Stadium de Houston, Texas, desde las 11:00 horas del Tiempo del Centro de México (1:00 p.m. ET / 10:00 a.m. PT) . El equipo dirigido por Carlo Ancelotti buscará dar un nuevo paso hacia el ansiado sexto título mundial frente a una selección japonesa que se ha consolidado como una de las revelaciones del torneo.

La Canarinha llega respaldada por la experiencia de Neymar, la velocidad y capacidad de desequilibrio de Vinicius Jr. y el instinto goleador de Endrick. Brasil avanzó a la fase eliminatoria mostrando solidez en todas sus líneas y ahora intentará confirmar su candidatura al título frente a unos Samuráis Azules que han destacado por su organización táctica, intensidad y eficacia ofensiva.

¿Quieres ver el partido desde tu teléfono móvil, PC, tableta o Smart TV en Sudamérica? La transmisión oficial estará a cargo de DIRECTV Sports (DSports) y de la plataforma online DIRECTV GO (DGO). Aquí te contamos todos los detalles para seguir el encuentro EN VIVO y EN DIRECTO.

¿Cómo ver DIRECTV EN VIVO, Brasil vs. Japón por el Mundial 2026?

Solicita el servicio de DIRECTV Sports en Argentina, Chile, Perú, Colombia, Ecuador, Uruguay y Venezuela para seguir todas las incidencias del enfrentamiento entre Brasil y Japón por los dieciseisavos de final de la Copa Mundial FIFA 2026.

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Además de la transmisión del partido, DSports ofrecerá programación especial con la previa, análisis, entrevistas y toda la información relacionada con la fase eliminatoria del Mundial 2026.

¿Dónde ver DGO ONLINE por Internet, Brasil vs. Japón?

A través de DIRECTV GO (DGO) podrás ver el partido entre Brasil y Japón desde cualquier lugar con acceso a internet. La plataforma transmite la señal de DSports en vivo y está disponible para una amplia variedad de dispositivos.

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¿En qué países transmite DIRECTV Sports el Brasil vs. Japón?

La señal de DSports estará disponible para los abonados de DIRECTV en gran parte de Sudamérica, permitiendo seguir el encuentro con narración y comentarios especializados.

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Horario, TV y dónde ver EN VIVO el Brasil vs. Japón por el Mundial 2026

Partido: Brasil vs. Japón, por los dieciseisavos de final de la Copa Mundial FIFA 2026

Brasil vs. Japón, por los dieciseisavos de final de la Copa Mundial FIFA 2026 Horario: 11:00 horas de México (CT); 12:00 horas de Perú, Colombia y Ecuador; 13:00 horas ET; 10:00 horas PT; 13:00 horas de Venezuela; 14:00 horas de Chile; 14:00 horas de Argentina, Uruguay y Paraguay; 19:00 horas de España

11:00 horas de México (CT); 12:00 horas de Perú, Colombia y Ecuador; 13:00 horas ET; 10:00 horas PT; 13:00 horas de Venezuela; 14:00 horas de Chile; 14:00 horas de Argentina, Uruguay y Paraguay; 19:00 horas de España Fecha: Lunes 29 de junio de 2026

Lunes 29 de junio de 2026 TV: DIRECTV Sports (DSports)

DIRECTV Sports (DSports) Streaming: DIRECTV GO (DGO)

DIRECTV GO (DGO) Estadio: NRG Stadium

NRG Stadium Ciudad: Houston, Texas (Estados Unidos)

Brasil parte como uno de los principales candidatos al título mundial gracias a una plantilla repleta de talento y experiencia internacional. Japón, por su parte, intentará prolongar su gran campaña en Norteamérica y dar uno de los golpes más resonantes de los dieciseisavos de final. Sigue la transmisión de DIRECTV EN VIVO, DSports EN DIRECTO, DGO ONLINE y toda la cobertura del Mundial 2026 desde Houston.

Alemania vs. Paraguay por los dieciseisavos del Mundial 2026. (Video: @dfb_team)