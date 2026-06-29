HOUSTON, TEXAS (ESTADOS UNIDOS), 29/06/2026.- Cobertura oficial de ESPN (DISNEY PLUS) EN VIVO ONLINE para ver el partido Brasil vs. Japón hoy por los dieciseisavos de final del Mundial 2026 en el NRG Stadium de Houston, Texas (Estados Unidos). FOTO DE NOÉ YACTAYO CREADA CON CHATGPT Y GEMINI AI
HOUSTON, TEXAS (ESTADOS UNIDOS), 29/06/2026.- Cobertura oficial de ESPN (DISNEY PLUS) EN VIVO ONLINE para ver el partido Brasil vs. Japón hoy por los dieciseisavos de final del Mundial 2026 en el NRG Stadium de Houston, Texas (Estados Unidos). FOTO DE NOÉ YACTAYO CREADA CON CHATGPT Y GEMINI AI

Brasil y Japón se enfrentan este lunes 29 de junio por los dieciseisavos de final de la Copa Mundial FIFA 2026 en un atractivo duelo que reunirá a dos selecciones con estilos de juego muy diferentes. El encuentro se disputará en el NRG Stadium de Houston, Texas, desde las 12:00 horas de Bogotá (14:00 en Buenos Aires), con millones de aficionados pendientes de figuras como Vinícius Júnior, Neymar, Endrick, Daichi Kamada y Takefusa Kubo. Para Sudamérica, ESPN y Disney+ Premium ofrecerán la transmisión oficial EN VIVO por televisión y streaming.

La Canarinha llega como una de las favoritas al título tras una sólida fase de grupos, mientras que los Samuráis Azules buscarán dar la sorpresa y avanzar a los octavos de final del Mundial 2026. Ambos equipos cuentan con planteles repletos de talento y prometen protagonizar uno de los partidos más atractivos de esta ronda eliminatoria.

¿Dónde ver ESPN EN VIVO, Brasil vs. Japón por el Mundial 2026?

ESPN Latinoamérica transmitirá el partido entre Brasil y Japón para Sudamérica. La cobertura incluirá la previa, análisis táctico, entrevistas, estadísticas en tiempo real y el relato completo de este compromiso correspondiente a los dieciseisavos de final de la Copa Mundial FIFA 2026.

Si prefieres seguir el encuentro por internet, podrás hacerlo mediante Disney+ Premium, plataforma que contará con la señal en vivo y programación especial dedicada al torneo.

PaísesESPN LatinoaméricaStreaming
ArgentinaDirecTV 621 SD - 1621 HD; Telecentro 105 SD - 1011 HD; Flow 103 HDDisney+ Premium
ColombiaDirecTV 621 SD - 1621 HD; Movistar TV 200 HD; Claro TV 540 HDDisney+ Premium
PerúDirecTV 621 SD - 1621 HD; Movistar TV 200 HD; Claro TV 540 HDDisney+ Premium
ChileDirecTV 621 SD - 1621 HD; Movistar TV 480 SD - 884 HD; Claro TV 474 HDDisney+ Premium
EcuadorDirecTV 621 SD - 1621 HD; CNT 302 SD - 703 HDDisney+ Premium
VenezuelaDirecTV 621 SD - 1621 HD; Movistar TV 483 SDDisney+ Premium
UruguayDirecTV 621 SD - 1621 HD; Flow 103 SD - 716 HDDisney+ Premium
ParaguayPersonal Flow 101 HD; Copaco 503 HD; Claro TV 124 HDDisney+ Premium
BoliviaEntel 40 HD; Tigo 510 SD - 702 HDDisney+ Premium

¿Dónde ver ESPN 2 EN VIVO, Brasil vs. Japón por la Copa Mundial FIFA 2026?

ESPN 2 complementará la cobertura mundialista en distintos mercados de América Latina. Dependiendo del operador y del país, los usuarios podrán acceder al partido mediante esta señal alternativa, además de la transmisión disponible en Disney+ Premium.

PaísesESPN 2Streaming
ArgentinaDirecTV 622 SD/HD - 1622 HD; Flow 102 HD; Telecentro 104 SD - 1009 HDDisney+ Premium
ChileDirecTV 622 SD/HD - 1622 HD; Movistar TV 482 SD - 886 HDDisney+ Premium
ColombiaDirecTV 622 SD/HD; Movistar TV 202 HD; Claro TV 540 HDDisney+ Premium
EcuadorDirecTV 622 SD/HD - 1622 HD; Claro TV 590 HDDisney+ Premium
PerúDirecTV 622 SD/HD - 1622 HD; Movistar TV 486 SD - 886 HD; Claro TV 521 HDDisney+ Premium
UruguayDirecTV 622 SD/HD - 1622 HD; Flow 102 HDDisney+ Premium
VenezuelaSimple TV 622 SD/HD - 1622 HD; Movistar TV 485 SDDisney+ Premium
ParaguayPersonal TV HD 104 HD; Tigo 29 SD - 713 HD; Flow 102 HDDisney+ Premium
BoliviaEntel 41 HD; Tigo 510 SD - 702 HDDisney+ Premium
MéxicoSky 551; Dish 338 SD - 838 HD; Total Play 558 HDDisney+ Premium

¿Dónde ver Disney+ Premium EN VIVO, Brasil vs. Japón por el Mundial 2026?

Disney+ Premium permitirá seguir el encuentro desde teléfonos móviles, Smart TV, computadoras, tablets, Apple TV, Chromecast, Roku, Fire TV Stick y otros dispositivos compatibles.

Además de la transmisión en vivo, los suscriptores tendrán acceso a repeticiones, programas especiales, entrevistas exclusivas, análisis tácticos y cobertura integral de la Copa Mundial FIFA 2026.

Precios de Disney+ Premium en Latinoamérica

PaísPlan mensual
Argentina$18.399 ARS
Chile$14.190 CLP
ColombiaCOP $49.900
EcuadorUSD $11.99
PerúS/ 34.90
México$319 MXN
UruguayUSD $26.99
VenezuelaUSD $16.99
ParaguayUSD $16.99
BoliviaUSD $16.99

¿Cuáles son los planes que ofrece Disney+?

Disney+ Estándar

  • Catálogo completo de Disney+
  • Películas y series de Star
  • ESPN y ESPN 3
  • Calidad Full HD
  • Dos dispositivos simultáneos
  • Descargas en dispositivos compatibles

Disney+ Premium

  • Catálogo completo de Disney+
  • Películas y series de Star
  • Todos los canales y eventos de ESPN
  • Calidad hasta 4K Ultra HD
  • Dolby Vision y Dolby Atmos
  • Cuatro dispositivos simultáneos
  • Eventos deportivos exclusivos

Horario, TV y dónde ver EN VIVO Brasil vs. Japón por la Copa Mundial FIFA 2026

  • Fecha: Lunes 29 de junio de 2026
  • Partido: Brasil vs. Japón
  • Competición: Copa Mundial FIFA 2026 (Dieciseisavos de final)
  • Hora España: 19:00 horas
  • México (CT): 12:00 p.m.
  • Estados Unidos (ET/PT): 1:00 p.m. ET / 10:00 a.m. PT
  • Perú, Colombia y Ecuador: 12:00 p.m.
  • Chile, Venezuela y Bolivia: 1:00 p.m.
  • Argentina, Uruguay y Paraguay: 2:00 p.m.
  • TV Latinoamérica: ESPN y ESPN 2
  • Streaming: Disney+ Premium
  • Estadio: NRG Stadium
  • Ciudad: Houston, Texas, Estados Unidos.
SOBRE EL AUTOR

Noé Yactayo es periodista especializado en fútbol internacional, Mundial FIFA 2026, selecciones nacionales, UFC, canales de TV y plataformas de streaming para audiencias hispanas de Estados Unidos. Integra El Comercio desde 2022 y acumula 13 años de experiencia en medios digitales. Antes trabajó en Mi Bundesliga, La República y Líbero.

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