transmitirá el compromiso entre vs. EN VIVO y EN DIRECTO, este viernes 3 de julio desde la 1:00 p.m. en Perú, Colombia y Ecuador, con dos horas más en Paraguay, Argentina, Brasil y Uruguay. ¿A qué hora está programado el inicio de este evento según la ? Además de los horarios antes mencionados, recuerda que en México comenzará a las 12:00 p.m. y en España a las 8:00 p.m.. ¡No recomendamos buscarlo por Fútbol Libre TV! América TV, TV Azteca 7, GOL Caracol TV, ESPN (Disney Plus Premium) y Caze TV son las otras opciones para mirar este duelo correspondiente a los 16avos de final del Mundial 2026.

Australia se enfrenta a Egipto por los 16avos de final del Mundial 2026. (Video: Selección de Australia)
Australia se enfrenta a Egipto por los 16avos de final del Mundial 2026. (Video: Selección de Australia)
SOBRE EL AUTOR

Periodismo en la Universidad Jaime Bausate y Meza, con experiencia en medios digitales y coberturas en todo tipo de evento deportivo, en especial los ligados al fútbol y vóley. Formación en Community Management.

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