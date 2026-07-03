¿Dónde ver Australia vs. Egipto EN VIVO y EN DIRECTO, por los 16avos de final del Mundial 2026? ¿Qué canales transmitirán este atractivo compromiso? Recuerda que podrás disfrutar este partido a través de las señales de América TV (4 y 704 HD), DSports (DIRECTV y DGO), ESPN (Disney Plus Premium), DAZN y Paramount+. ¿A qué hora se podrá ver el encuentro? En Perú, Colombia y Ecuador comenzará a la 1:00 p.m.; en Brasil, Argentina, Paraguay y Uruguay iniciará a las 3:00 p.m.; en México será a las 12:00 p.m. y en España a las 8:00 p.m. No te pierdas este duelo que se disputará el viernes 3 de julio en el Estadio Dallas.

Australia vs. Egipto se enfrentan por los 16avos de final del Mundial 2026. (Video: @socceroos)

¿Dónde ver Australia vs. Egipto en Perú?

Los aficionados peruanos podrán seguir el partido entre Australia vs. Egipto a través de América Televisión en señal abierta. Además, estará disponible por DSports para los suscriptores de DIRECTV y mediante la plataforma DGO para quienes prefieran verlo por internet.

¿Dónde ver Australia vs. Egipto en Argentina?

En Argentina, el encuentro podrá verse por Telefe en señal abierta. También estará disponible en TyC Sports y DSports para quienes cuenten con televisión por suscripción, además de sus respectivas plataformas digitales.

¿Dónde ver Australia vs. Egipto en Colombia?

Los aficionados colombianos podrán seguir el compromiso a través de Caracol Televisión y Canal RCN en señal abierta. Asimismo, estará disponible por DSports mediante DIRECTV y DGO.

¿Dónde ver Australia vs. Egipto en Ecuador?

En Ecuador, la transmisión del partido estará a cargo de Teleamazonas en señal abierta. Además, los usuarios de DIRECTV podrán verlo por DSports y mediante la plataforma de streaming DGO.

¿Dónde ver Australia vs. Egipto en Paraguay?

Los hinchas paraguayos podrán seguir el encuentro por Telefuturo y Trece en señal abierta. También estará disponible en Tigo Sports y DSports para quienes cuenten con televisión de paga.

¿Dónde ver Australia vs. Egipto en España?

En territorio español, el partido podrá verse a través de RTVE en señal abierta, dependiendo de la programación oficial del Mundial 2026. También estará disponible en DAZN mediante streaming y operadores asociados.

¿Dónde ver Australia vs. Egipto en México?

Los aficionados mexicanos podrán seguir el encuentro por Canal 5 de Televisa y TV Azteca 7 en señal abierta. Asimismo, estará disponible en TUDN y en la plataforma ViX para quienes prefieran verlo por internet.

¿Dónde ver Australia vs. Egipto en Chile?

En Chile, el compromiso podrá verse por Chilevisión en señal abierta. Además, DSports y DGO ofrecerán la transmisión para los usuarios de DIRECTV.

¿Dónde ver Australia vs. Egipto en Venezuela?

Los aficionados venezolanos podrán seguir el partido mediante DSports a través de DIRECTV. Asimismo, la plataforma DGO permitirá acceder a la transmisión en vivo desde computadoras, celulares, tablets y Smart TV.