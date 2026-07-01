DIRECTV (DSports) transmitirá el compromiso entre vs. EN VIVO y EN DIRECTO, este miércoles 1 de julio desde las 3:00 p.m. en países como Perú, Colombia y Ecuador, con dos horas más en Paraguay, Argentina, Brasil y Uruguay. ¿A qué hora está programado el inicio de este evento según la FIFA? Además de los horarios antes mencionados, recuerda que en México comenzará a las 2:00 p.m. y en España a las 10:00 p.m. ¡No recomendamos buscarlo por Fútbol Libre TV, ya que es una señal pirata! América TV, TV Azteca 7, GOL Caracol TV, CazéTV y ESPN (Disney Plus Premium) son las otras opciones para seguir este atractivo duelo por los dieciseisavos de final del Mundial 2026.

Bélgica se enfrenta ante Senegal por los 16avos de final del Mundial 2026. (Video: Selección de Bélgica)
Bélgica se enfrenta ante Senegal por los 16avos de final del Mundial 2026. (Video: Selección de Bélgica)
SOBRE EL AUTOR

Periodismo en la Universidad Jaime Bausate y Meza, con experiencia en medios digitales y coberturas en todo tipo de evento deportivo, en especial los ligados al fútbol y vóley. Formación en Community Management.

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