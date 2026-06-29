transmitirá vs. EN VIVO y EN DIRECTO, este lunes 29 de junio desde las 12:00 p.m. en países como Perú, Colombia y Ecuador, con dos horas más en Brasil, Argentina, Uruguay y Paraguay. ¿A qué hora está programado el inicio de este encuentro según la FIFA? Además de los horarios antes mencionados, recuerda que en México comenzará a las 11:00 a.m. y en España a las 7:00 p.m.. ¡No recomendamos buscarlo por Pelota Libre TV!América TV (Canal 4), TV Azteca 7, TV Globo y ESPN (Disney+ Premium) son las otras opciones para seguir este atractivo duelo por los 16avos de final del Mundial 2026, que se disputará en el Estadio Houston.

Brasil vs. Japón se enfrentan por los 16avos de final del Mundial 2026. (Video: CBF)
Brasil vs. Japón se enfrentan por los 16avos de final del Mundial 2026. (Video: CBF)
SOBRE EL AUTOR

Periodismo en la Universidad Jaime Bausate y Meza, con experiencia en medios digitales y coberturas en todo tipo de evento deportivo, en especial los ligados al fútbol y vóley. Formación en Community Management.

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