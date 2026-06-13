DIRECTV (DSports) transmitirá el compromiso entre Brasil vs. Marruecos EN VIVO y EN DIRECTO, este sábado 13 de junio desde las 5:00 p.m. en países como Perú, Colombia y Ecuador, con dos horas más en Paraguay, Argentina, Brasil y Uruguay. ¿A qué hora está programado el inicio de este evento según la FIFA? Además de los horarios antes mencionados, recuerda que en México comenzará a las 4:00 p.m. y en España a las 12:00 a.m. del domingo 14. ¡No recomendamos buscarlo por Fútbol Libre TV! América TV, TV Azteca 7, GOL Caracol TV y TyC Sports son las otras opciones para mirar este cruce.

ESPN, Disney Plus, DSports, DIRECTV, DGO, América TV, tvGO, TyC Sports y TV Azteca 7 transmitirán el partido entre Brasil vs. Marruecos. (Video: CBF)

¿Cómo ver DSports por DIRECTV para seguir Brasil vs. Marruecos?

La forma más tradicional de acceder a DSports es mediante una suscripción activa a DIRECTV. Una vez contratado el servicio de televisión satelital, solo debes sintonizar los canales deportivos DSports asignados en la grilla de programación de tu país para disfrutar del partido entre Brasil y Marruecos por el Mundial 2026. DSports es la señal oficial de DirecTV para la cobertura de grandes eventos deportivos internacionales.

¿Cómo ver DSports por DGO para seguir Brasil vs. Marruecos?

Los usuarios que prefieran el streaming podrán seguir el encuentro a través de DGO, la plataforma digital de DIRECTV. Solo es necesario contar con una suscripción activa, ingresar desde la aplicación o el sitio web y acceder a la transmisión en vivo de DSports para ver el partido desde cualquier dispositivo conectado a internet.

¿Cómo ver DSports por internet para seguir Brasil vs. Marruecos?

DSports también puede verse completamente online mediante DGO. Esta alternativa permite acceder a la señal en vivo desde computadoras, celulares, tablets y Smart TV, sin necesidad de instalar una antena satelital. Basta con iniciar sesión y seleccionar el canal que transmita el encuentro.

¿Cómo ver DSports en Smart TV para seguir Brasil vs. Marruecos?

Si cuentas con un televisor inteligente compatible, descarga la aplicación DGO desde la tienda de aplicaciones correspondiente, inicia sesión con tu cuenta y accede a la programación de DSports. De esta forma podrás ver Brasil vs. Marruecos en pantalla grande y con la misma cobertura que ofrece la señal televisiva.

¿Cómo ver DSports desde celular o tablet para seguir Brasil vs. Marruecos?

Los aficionados también podrán seguir el partido descargando la aplicación DGO para dispositivos Android o iOS. Una vez iniciada la sesión, tendrás acceso a las señales de DSports y a la programación especial del Mundial 2026 desde cualquier lugar con conexión a internet.

¿Cómo ver DSports online desde una computadora para seguir Brasil vs. Marruecos?

Otra opción es ingresar directamente al portal web de DGO desde una PC o laptop. Tras iniciar sesión con tu usuario y contraseña, podrás acceder a los canales DSports en vivo y seguir toda la cobertura del Brasil vs. Marruecos sin necesidad de un televisor.

¿Cómo contratar DSports para ver Brasil vs. Marruecos?

Para acceder a DSports puedes contratar un plan de DIRECTV con televisión satelital o suscribirte directamente a DGO, dependiendo de la disponibilidad en tu país. Ambas opciones permiten disfrutar de la cobertura del Mundial 2026, incluyendo el encuentro entre Brasil y Marruecos, además de programación deportiva durante todo el año.