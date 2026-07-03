DIRECTV (DSports) transmitirá el compromiso entre EN VIVO y EN DIRECTO, este viernes 3 de julio desde las 8:30 p.m. en Colombia, Perú y Ecuador, con dos horas más en Paraguay, Argentina, Brasil y Uruguay. ¿A qué hora está programado el inicio de este evento según la ? Además de los horarios antes mencionados, recuerda que en México comenzará a las 7:30 p.m. y en España a las 3:30 a.m. del sábado 4 de julio. ¡No recomendamos buscarlo por Fútbol Libre TV! Caracol Televisión, Canal RCN, TV Azteca 7, Caze TV y ESPN (Disney Plus Premium) son las otras opciones para mirar este cruce.

Colombia vs. Ghana se enfrentan por los 16avos de final del Mundial 2026. (Video: Selección de Colombia)
Colombia vs. Ghana se enfrentan por los 16avos de final del Mundial 2026. (Video: Selección de Colombia)
SOBRE EL AUTOR

Periodismo en la Universidad Jaime Bausate y Meza, con experiencia en medios digitales y coberturas en todo tipo de evento deportivo, en especial los ligados al fútbol y vóley. Formación en Community Management.

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