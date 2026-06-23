transmitirá el compromiso entre vs. EN VIVO y EN DIRECTO, este martes 23 de junio desde las 9:00 p.m. en países como Perú, Colombia y Ecuador, con dos horas más en Paraguay, Argentina, Brasil y Uruguay. ¿A qué hora está programado el inicio de este evento según la FIFA? Además de los horarios antes mencionados, recuerda que en México comenzará a las 8:00 p.m. y en España a las 4:00 a.m. del miércoles 24. ¡No recomendamos buscarlo por Fútbol Libre TV! GOL Caracol TV, Canal RCN y ESPN (Disney Plus) son las otras opciones para mirar este cruce.

DIRECTV pasará el partido entre Colombia vs. RD Congo. (Video: FCF)
DIRECTV pasará el partido entre Colombia vs. RD Congo. (Video: FCF)
SOBRE EL AUTOR

Periodista egresado de la Universidad Nacional San Luis Gonzaga. Experiencia en medios digitales, podcast, radio, coberturas periodísticas del fútbol peruano y análisis del acontecer deportivo nacional e internacional. Conocimientos avanzados de posicionamiento SEO y motores de búsqueda en páginas webs.

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