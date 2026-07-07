DIRECTV (DSports) transmitirá el compromiso entre vs. EN VIVO y EN DIRECTO, este martes 7 de julio desde las 3:00 p.m. en Colombia, Perú y Ecuador, con dos horas más en Paraguay, Argentina, Brasil y Uruguay. ¿A qué hora está programado el inicio de este evento según la ? Además de los horarios antes mencionados, recuerda que en México comenzará a las 2:00 p.m. y en España a las 10:00 p.m. del mismo día. ¡No recomendamos buscarlo por Fútbol Libre TV! Caracol Televisión, Canal RCN, TV Azteca 7, Caze TV y ESPN (Disney Plus Premium) son las otras opciones para mirar este cruce.

DIRECTV, Colombia vs. Suiza online: ver cable vía DSports, DGO y ESPN en directo. (Video: @fcfseleccioncol)
DIRECTV, Colombia vs. Suiza online: ver cable vía DSports, DGO y ESPN en directo. (Video: @fcfseleccioncol)
SOBRE EL AUTOR

Periodista egresada del Instituto San Ignacio de Loyola (ISIL). Experiencia en radio, televisión y prensa escrita; que ha permitido un desarrollo profesional en diversas áreas: coberturas in situ, transmisiones deportivas y redacciones periodísticas.

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