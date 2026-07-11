Noruega está viviendo el capítulo más brillante de su historia futbolística y este viernes 11 de julio intentará prolongar su sueño mundialista cuando enfrente a Inglaterra en el Hard Rock Stadium de Miami por los cuartos de final de la Copa Mundial FIFA 2026. El conjunto dirigido por Stale Solbakken llega impulsado por la histórica victoria sobre Brasil en octavos de final, un partido en el que Erling Haaland marcó un doblete para eliminar a la Canarinha y confirmar su candidatura como uno de los grandes protagonistas del torneo.

Sin embargo, el desafío será enorme. Del otro lado aparece una Inglaterra que ha sabido sobrevivir a momentos complicados durante la fase eliminatoria y que cuenta con una generación repleta de talento encabezada por Harry Kane, Jude Bellingham, Bukayo Saka y Declan Rice. Los Tres Leones superaron a México en una exigente batalla en el Estadio Azteca y ahora buscarán regresar a unas semifinales mundialistas por primera vez desde Rusia 2018.

Con un boleto entre los cuatro mejores equipos del planeta en juego, el margen de error es mínimo. Para los aficionados de Sudamérica, la transmisión oficial estará disponible a través de DIRECTV Sports (DSports) y de la plataforma de streaming DGO, que ofrecerán la cobertura completa desde Miami.

¿Dónde ver DIRECTV EN VIVO, Noruega vs. Inglaterra por el Mundial 2026?

Los suscriptores de DIRECTV Sports en Sudamérica podrán seguir todas las incidencias del partido entre Noruega e Inglaterra correspondiente a los cuartos de final de la Copa Mundial FIFA 2026.

La cobertura incluirá programas previos, análisis tácticos, entrevistas, estadísticas en tiempo real y la narración completa desde el Hard Rock Stadium de Miami.

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¿Cómo ver DGO ONLINE por Internet, Noruega vs. Inglaterra?

A través de DIRECTV GO (DGO) podrás seguir el partido entre Noruega e Inglaterra desde cualquier lugar con conexión a internet. La plataforma transmite las señales de DSports en vivo y ofrece acceso a la cobertura completa del Mundial 2026.

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¿En qué países está disponible DGO?

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Horario, TV y dónde ver EN VIVO el Noruega vs. Inglaterra por el Mundial 2026

Detalle Información Partido Noruega vs. Inglaterra Competición Copa Mundial FIFA 2026 – Cuartos de final Fecha Viernes 11 de julio de 2026 Hora Colombia 3:00 p.m. Hora Perú y Ecuador 3:00 p.m. Hora Venezuela y Bolivia 4:00 p.m. Hora Chile 4:00 p.m. Hora Argentina y Uruguay 5:00 p.m. Hora Estados Unidos 4:00 p.m. ET / 1:00 p.m. PT Hora México 2:00 p.m. CT Hora España 10:00 p.m. TV DIRECTV Sports (DSports) Streaming DIRECTV GO (DGO) Estadio Hard Rock Stadium Ciudad Miami, Estados Unidos

FAQ: Preguntas frecuentes sobre Noruega vs. Inglaterra por el Mundial 2026

¿Cuándo juegan Noruega vs. Inglaterra por el Mundial 2026?

Noruega e Inglaterra se enfrentan este viernes 11 de julio de 2026 por los cuartos de final de la Copa Mundial FIFA 2026.

¿A qué hora juega Noruega contra Inglaterra?

El encuentro comenzará a las 2:00 p.m. del Centro de México, 4:00 p.m. ET en Estados Unidos, 3:00 p.m. en Colombia, Perú y Ecuador, y 5:00 p.m. en Argentina y Uruguay.

¿Dónde ver Noruega vs. Inglaterra EN VIVO por DIRECTV?

La transmisión estará disponible a través de DIRECTV Sports (DSports) y mediante streaming por DGO en los países de Sudamérica donde opera la compañía.

¿En qué estadio se juega Noruega vs. Inglaterra?

El partido se disputará en el Hard Rock Stadium de Miami, una de las principales sedes de la Copa Mundial FIFA 2026.

¿Quiénes son las principales figuras del partido?

Las miradas estarán puestas sobre Erling Haaland, máximo goleador del Mundial con siete tantos, y Harry Kane, capitán de Inglaterra y uno de los máximos artilleros del torneo. También destacan Martin Odegaard, Jude Bellingham, Bukayo Saka y Alexander Sorloth.

¿Quién será el rival del ganador en semifinales?

El vencedor avanzará a las semifinales para enfrentarse al ganador de la serie entre Argentina y Suiza.

Análisis de Noé Yactayo

“Noruega ha pasado de ser una selección prometedora a convertirse en una amenaza real para cualquiera en este Mundial 2026. El liderazgo de Martin Odegaard y el poder goleador de Erling Haaland han impulsado una campaña histórica que ya incluye la eliminación de Brasil. Sin embargo, Inglaterra representa una prueba completamente distinta. Los Tres Leones cuentan con una plantilla más profunda, experiencia reciente en rondas decisivas y un Harry Kane que sabe aparecer en los momentos de máxima presión. Más allá del favoritismo inglés, este duelo promete convertirse en uno de los partidos más atractivos de los cuartos de final porque enfrenta a una selección que persigue la mayor hazaña de su historia contra otra que intenta regresar a la élite mundial después de varios años quedándose a las puertas.”