El Noruega - Inglaterra de los cuartos de final del Mundial se disputará este sábado, 11 de julio, a partir de las 5:00 p.m. ET / 2:00 p.m. PT en el Hard Rock Stadium (Miami) . Los Three Lions manda en el historial: siete victorias, tres empates y solo dos derrotas en los últimos 12 duelos ante el combinado nórdico. Para ver el partido EN VIVO y EN DIRECTO ONLINE, te comparto la lista de canales TV abierta, cable y streaming; además, los horarios por país para seguir la cobertura del compromiso desde cualquier plataforma digital.

TV Azteca (Canal 7) transmite el partido entre Inglaterra vs. Noruega EN VIVO GRATIS por señal abierta, válido por cuartos de final de la Copa Mundial 2026. (Foto: Composición Depor)

¿Dónde ver Noruega-Inglaterra EN VIVO por TV y online?

El partido Noruega vs Inglaterra del Mundial 2026 se verá en TV y streaming vía señales globales como DSports/DGO, Paramount+ y varias plataformas locales según cada país.

País TV abierta / cable Streaming principal Argentina DSports (DIRECTV Sports) DGO, Paramount+ Bolivia Tigo Sports, Entel TV (no se especifica; apps propias de operador) Brasil Disney+ Premium, CazéTV Disney+ Premium (app), canales digitales CazéTV Chile DSports (DIRECTV Sports) DGO, Paramount+ Colombia DSports (DIRECTV Sports) DGO, Paramount+ Ecuador DSports (DIRECTV Sports) DGO, Paramount+ Paraguay Tigo Sports App Tigo (según operador) Perú DSports (DIRECTV Sports) DGO, Paramount+ Uruguay DSports (DIRECTV Sports), AUF TV DGO, Paramount+, AUF TV online Venezuela DSports (DIRECTV Sports), Inter DGO, plataforma Inter México Canal 5, Azteca 7, TUDN (TV de paga) ViX (Pase Mundial), web/app de TV Azteca EE. UU. Telemundo, Universo (cobertura Mundial) Peacock (todos los partidos), apps Telemundo/Universo

En Sudamérica, la señal dominante es DSports, disponible en países como Perú, Argentina, Chile, Colombia y Ecuador, mientras que el streaming oficial asociado suele ser DGO y la plataforma global Paramount+. Bolivia, Paraguay, Uruguay y Venezuela tienen acuerdos adicionales con operadores locales como Tigo Sports, Entel TV, AUF TV e Inter, que también ofrecen acceso online a través de sus propias aplicaciones.

En México el partido se podrá ver gratis por Canal 5 y Azteca 7, además de TUDN por TV de paga, y la opción digital centralizada será ViX con su Pase Mundial y los propios entornos online de TV Azteca. Para audiencia hispanohablante en Estados Unidos, todo el Mundial 2026 está disponible por Telemundo y Universo, con transmisión completa vía streaming en Peacock, que ofrece los 104 partidos en vivo dentro de su servicio premium.

¿A qué hora juega Noruega vs. Inglaterra HOY por cuartos de final?

País / Región Hora local del partido Noruega 23:00 Inglaterra 19:00 Perú 16:00 Ecuador 16:00 Colombia 16:00 México (Centro) 15:00 Centroamérica 15:00 Bolivia 17:00 Chile 17:00 Venezuela 17:00 Argentina 18:00 Brasil 18:00 Uruguay 18:00 Paraguay 18:00 Estados Unidos (ET) 17:00 Estados Unidos (PT) 14:00 Estados Unidos (Miami, NY, DC) 17:00 Arizona 14:00

El partido se disputa en la tarde de América y en la noche de Europa, con el silbatazo inicial fijado en torno a media tarde para Sudamérica y el Caribe. En Perú, Colombia y Ecuador se verá a las 16:00, mientras que en México y Centroamérica comenzará una hora antes, a las 15:00. El bloque sur (Argentina, Brasil, Uruguay y Paraguay) lo recibe a las 18:00, y la franja andina alta (Bolivia, Chile, Venezuela) lo tiene a las 17:00.

En Europa, el choque será claramente nocturno: 19:00 en Inglaterra y 23:00 en Noruega, lo que favorece la audiencia prime time en territorio inglés y el late night en territorio nórdico. En Estados Unidos, el encuentro va en horario vespertino: 17:00 en la costa Este, 14:00 en la costa Oeste y estados como Arizona también lo ven a primera hora de la tarde.

Ficha técnica del Noruega - Inglaterra

NORUEGA: Nyland; Ryerson, Ajer, Heggem, Wolfe; Berg, Odegaard, Berge; Sorloth, Haaland y Nusa.

INGLATERRA: Pickford; Spence, Konsa, Stones, O’Reilly; Rice, Anderson, Bellingham; Madueke, Kane y Rashford.

ÁRBITRO: Clément Turpin (FRA).

ESTADIO: Hard Rock Stadium de Miami (Estados Unidos).