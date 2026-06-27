transmitirá el compromiso entre EN VIVO y EN DIRECTO, este desde las 4:00 p.m. en Perú, Colombia y Ecuador, con dos horas más en Paraguay, Argentina, Brasil y Uruguay. ¿A qué hora está programado el inicio de este evento según la FIFA? Además de los horarios antes mencionados, recuerda que en México comenzará a las 3:00 p.m. y en España a las 11:00 p.m.. No recomendamos utilizar señales piratas para seguir este compromiso. América TV, América TVGO y ESPN son las otras opciones para mirar este cruce correspondiente a la tercera fecha del Mundial 2026.

Croacia se enfrenta a Ghana por el Mundial 2026. (Video: Selección de Croacia)
Croacia se enfrenta a Ghana por el Mundial 2026. (Video: Selección de Croacia)
SOBRE EL AUTOR

Periodismo en la Universidad Jaime Bausate y Meza, con experiencia en medios digitales y coberturas en todo tipo de evento deportivo, en especial los ligados al fútbol y vóley. Formación en Community Management.

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