transmitirá el compromiso entre EN VIVO y EN DIRECTO, este desde las 2:00 p.m. en países como Perú, Colombia y Ecuador, con dos horas más en Paraguay, Argentina, Brasil y Uruguay. ¿A qué hora está programado el inicio de este evento según la FIFA? Además de los horarios antes mencionados, recuerda que en México comenzará a la 1:00 p.m. y en España a las 9:00 p.m. ¡No recomendamos buscarlo por Fútbol Libre TV! Unicanal, América tvGO y ESPN (Disney Plus) son las otras opciones para mirar este cruce.

Mira el partido entre Mbappé vs. Haaland por DIRECTV, DSports, DGO, ESPN y Disney Plus Premium, cuando se enfrenten Francia vs. Noruega. (Video: equipedefrance)
Mira el partido entre Mbappé vs. Haaland por DIRECTV, DSports, DGO, ESPN y Disney Plus Premium, cuando se enfrenten Francia vs. Noruega. (Video: equipedefrance)
SOBRE EL AUTOR

Periodismo en la Universidad Jaime Bausate y Meza, con experiencia en medios digitales y coberturas en todo tipo de evento deportivo, en especial los ligados al fútbol y vóley. Formación en Community Management.

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