DIRECTV (DSports) transmitirá el compromiso entre vs. EN VIVO y EN DIRECTO, este viernes 26 de junio desde las 10:00 p.m. (hora de Perú), en el duelo correspondiente a la tercera fecha de la fase de grupos del Mundial 2026. ¿A qué hora está programado el inicio de este encuentro según la FIFA? Además del horario peruano, el partido comenzará a las 12:00 a.m. del sábado 27 de junio en Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay, mientras que en México iniciará a las 9:00 p.m. y en España a las 5:00 a.m.. No recomendamos buscar señales piratas para seguir este compromiso. Además de DIRECTV (DSports) y DGO, el encuentro también será transmitido por ESPN, Disney Plus, América TV y América TVGO.

Egipto vs. Irán se enfrentan por la fecha 3 del Mundial 2026. (Video: Selección de Egipto)
Egipto vs. Irán se enfrentan por la fecha 3 del Mundial 2026. (Video: Selección de Egipto)
SOBRE EL AUTOR

Periodismo en la Universidad Jaime Bausate y Meza, con experiencia en medios digitales y coberturas en todo tipo de evento deportivo, en especial los ligados al fútbol y vóley. Formación en Community Management.

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