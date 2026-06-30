DIRECTV (DSports) transmitirá el compromiso entre Francia vs. Suecia EN VIVO y EN DIRECTO, este martes 30 de junio desde las 4:00 p.m. en países como Perú, Colombia y Ecuador, con dos horas más en Paraguay, Argentina, Brasil y Uruguay. ¿A qué hora está programado el inicio de este evento según la FIFA? Además de los horarios antes mencionados, recuerda que en México comenzará a las 3:00 p.m. y en España a las 1:00 a.m. del día siguiente. ¡No recomendamos buscarlo por Fútbol Libre TV! ESPN (Disney Plus) es otra de las opciones para mirar este cruce que tendrá a Kylian Mbappé como titular.

DIRECTV, DSports, DGO, ESPN y Disney Plus Premium transmitirán el partido entre Francia vs. Suecia, por los 16avos de final del Mundial 2026. (Video: @equipedefrance)

¿Cómo ver Francia vs. Suecia por DSports en DIRECTV?

Los aficionados de Latinoamérica podrán seguir el partido entre Francia vs. Suecia a través de DSports, la señal deportiva de DIRECTV que cuenta con la transmisión de los 104 partidos del Mundial 2026. Además del encuentro en vivo, la cobertura incluye la previa, análisis de especialistas, entrevistas y todas las incidencias del compromiso.

¿Cómo ver Francia vs. Suecia por DIRECTV?

Para disfrutar del Francia vs. Suecia por televisión, los usuarios deben contar con una suscripción activa a DIRECTV, operador que ofrece las señales DSports, DSports 2 y DSports+, canales destinados a la cobertura completa de la Copa del Mundo.

¿Cómo ver Francia vs. Suecia por DGO?

Otra alternativa para ver el Francia vs. Suecia es mediante DGO, la plataforma de streaming de DIRECTV. El servicio permite acceder a la señal de DSports desde cualquier lugar con conexión a internet y está disponible para celulares, tablets, computadoras y Smart TV.

¿Cómo ver Francia vs. Suecia desde el celular?

Los usuarios de Android y iPhone solo deben descargar la aplicación oficial de DGO, iniciar sesión con una cuenta activa y seleccionar la transmisión del Francia vs. Suecia para disfrutar del partido en vivo desde cualquier lugar.

¿Cómo ver Francia vs. Suecia en Smart TV?

El partido Francia vs. Suecia también podrá verse en pantalla grande mediante la aplicación de DGO en televisores inteligentes compatibles. Basta con instalar la app, iniciar sesión y acceder a la transmisión en directo del Mundial 2026.

¿Cómo ver Francia vs. Suecia desde una computadora?

Los aficionados también pueden seguir el Francia vs. Suecia desde una laptop o PC ingresando al portal oficial de DGO, donde encontrarán la señal en vivo de DSports y toda la cobertura especial del Mundial.

¿Qué ofrece DSports durante el Francia vs. Suecia?

Además de la transmisión en vivo del Francia vs. Suecia, DSports ofrece programas especiales, estadísticas, repeticiones, entrevistas y análisis tácticos, convirtiéndose en una de las opciones más completas para seguir el Mundial 2026.

¿Por qué ver Francia vs. Suecia por DSports, DIRECTV y DGO?

DSports, junto con DIRECTV y DGO, brinda una experiencia integral para disfrutar del Francia vs. Suecia, permitiendo seguir el encuentro desde televisión, celulares, tablets, computadoras y Smart TV, con una cobertura oficial y especializada de la Copa del Mundo.