Francia vs. Suecia se enfrentan este martes 30 de junio, en el compromiso correspondiente a los 16avos de final del Mundial 2026. En la siguiente nota conocerás los detalles más importantes de este encuentro, cómo llegan ambos equipos y qué esperar del duelo que se jugará en el Estadio Nueva York-Nueva Jersey (Estados Unidos). Asimismo, tendrás la información que necesitas acerca de los canales con los derechos para transmitir este enfrentamiento.

La selección francesa llega a esta instancia como una de las grandes candidatas al título. Los dirigidos por Didier Deschamps completaron una fase de grupos casi perfecta, con victorias sobre Senegal, Irak y Noruega, además de un impresionante registro de diez goles a favor y dos en contra, consolidándose como uno de los equipos más sólidos del torneo.

El poder ofensivo de ‘Les Bleus’ ha sido uno de los aspectos más destacados del Mundial. Futbolistas como Kylian Mbappé, Ousmane Dembélé y Michael Olise han liderado un ataque que ha mostrado velocidad, desequilibrio y una enorme capacidad de definición, convirtiendo a Francia en una de las selecciones más temidas de la competición.

Kylian Mbappé es la máxima figura de Francia. (Foto: AFP)

Por su parte, Suecia se ha ganado su lugar en las rondas de eliminación directa a base de esfuerzo y carácter. El combinado escandinavo avanzó tras finalizar segundo en su grupo, luego de una contundente victoria sobre Túnez, un empate frente a Japón y una dura derrota ante Países Bajos. A pesar de ello, el equipo de Graham Potter ha demostrado ser un rival incómodo y competitivo.

La gran esperanza sueca pasa por el talento de sus delanteros, especialmente Viktor Gyökeres y Alexander Isak, dos futbolistas capaces de marcar diferencias en cualquier momento. En la previa del compromiso, los jugadores suecos han insistido en que no sienten presión y que el papel de favoritos recae completamente sobre Francia, una situación que esperan aprovechar para intentar dar la sorpresa.

En el aspecto táctico, todo apunta a que Suecia apostará por un bloque defensivo compacto y buscará lastimar mediante rápidos contragolpes. Francia, en cambio, asumirá el protagonismo desde el inicio, monopolizando la posesión del balón y tratando de imponer la jerarquía de un plantel que viene de disputar las dos últimas finales mundialistas.

Alexander Isak registra un gol y tres asistencias en el Mundial 2026. (Foto: Getty Images)

¿En qué canales ver Francia vs. Suecia en Argentina?

Los aficionados argentinos podrán disfrutar del compromiso por Telefe y TyC Sports, además de DSports mediante DIRECTV y la plataforma de streaming DGO.

¿En qué canales ver Francia vs. Suecia en Perú?

En Perú, el partido estará disponible por América Televisión en señal abierta. Asimismo, podrá seguirse por ESPN mediante Disney+ Premium y por DSports a través de DIRECTV y DGO.

¿En qué canales ver Francia vs. Suecia en Colombia?

Los aficionados colombianos podrán ver el encuentro por Caracol Televisión, Canal RCN y GOL Caracol TV. Además, estará disponible mediante ESPN (Disney+ Premium) y DSports (DIRECTV y DGO).

¿En qué canales ver Francia vs. Suecia en Ecuador?

En Ecuador, el compromiso podrá verse por Teleamazonas (Canal 5) en señal abierta. También estará disponible por ESPN mediante Disney+ Premium, además de DSports y DGO.

¿En qué canales ver Francia vs. Suecia en Chile?

Los aficionados chilenos podrán disfrutar del partido por Chilevisión, además de ESPN (Disney+ Premium) y DSports (DIRECTV y DGO).

¿En qué canales ver Francia vs. Suecia en Uruguay?

En Uruguay, el encuentro podrá seguirse por Canal 5, Antel TV, Canal 10 y Canal 12 (Teledoce). Asimismo, estará disponible por DSports mediante DIRECTV y la plataforma DGO.

¿En qué canales ver Francia vs. Suecia en Paraguay?

Los aficionados paraguayos podrán ver el compromiso por Trece (Canal 13), Unicanal, GEN (Canal 12) y Popu TV, además de DSports a través de DIRECTV y DGO.

¿En qué canales ver Francia vs. Suecia en México?

En México, la transmisión estará a cargo de Canal 5, TUDN y Azteca 7, además de la plataforma de streaming ViX.

¿En qué canales ver Francia vs. Suecia en España?

Los aficionados españoles podrán seguir el encuentro por La 1 de TVE, RTVE Play y DAZN, plataformas que cuentan con los derechos de transmisión del Mundial 2026 en territorio español.

¿En qué canales ver Francia vs. Suecia en Estados Unidos?

En Estados Unidos, el partido podrá verse por FOX, FS1, Telemundo y Universo, además de las plataformas digitales FOX One y Peacock, dependiendo del idioma y del servicio contratado.

¿A qué hora juegan Francia vs. Suecia?

Perú, Colombia y Ecuador: 4:00 p.m.

4:00 p.m. Chile, Bolivia y Venezuela: 5:00 p.m.

5:00 p.m. México: 3:00 p.m.

3:00 p.m. Argentina, Paraguay, Uruguay y Brasil: 6:00 p.m.

6:00 p.m. Estados Unidos: 3:00 p.m. (Miami y Nueva York) / 2:00 p.m. (Los Ángeles)

3:00 p.m. (Miami y Nueva York) / 2:00 p.m. (Los Ángeles) España: 1:00 a.m. del miércoles 1 de julio

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