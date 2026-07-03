transmitirá el compromiso entre EN VIVO y EN DIRECTO, este viernes 3 de julio desde las 5:00 p.m. en países como Perú, Colombia y Ecuador, con dos horas más en Paraguay, Argentina, Brasil y Uruguay. ¿A qué hora está programado el inicio de este evento según la ? Además de los horarios antes mencionados, recuerda que en México comenzará a las 4:00 p.m. y en España a las 12:00 a.m. del sábado 4. ¡No recomendamos buscarlo por Pelota Libre TV! TyC Sports, Telefe, TV Pública y ESPN (Disney Plus Premium) son las otras opciones para mirar este cruce.

TyC Sports, TV Pública, Telefe, DIRECTV, DSports, DGO, ESPN y Disney Plus Premium cuentan con los derechos de transmisión de los partidos de Argentina en el Mundial 2026. (Video: AFA)
TyC Sports, TV Pública, Telefe, DIRECTV, DSports, DGO, ESPN y Disney Plus Premium cuentan con los derechos de transmisión de los partidos de Argentina en el Mundial 2026. (Video: AFA)
SOBRE EL AUTOR

Periodismo en la Universidad Jaime Bausate y Meza, con experiencia en medios digitales y coberturas en todo tipo de evento deportivo, en especial los ligados al fútbol y vóley. Formación en Community Management.

TAGS RELACIONADOS

Contenido Sugerido

Contenido GEC