Este lunes 15 de junio debuta uno de los máximos candidatos a llevarse esta . No te pierdas la transmisión de España vs. Cabo Verde EN VIVO a través de la señal de DIRECTV y DGo online, desde el Estadio Atlanta de Estados Unidos, encuentro válido por la Jornada 1 del Grupo H de este Mundial. La Roja inicia su camino rumbo a la segunda estrella y en frente tienen a un rival que no debería significar mayor riesgo en este debut. Aquí te dejo con todos los detalles para seguir la transmisión.

¿Dónde ver DIRECTV EN VIVO, España vs. Cabo Verde por el Mundial de Fútbol 2026?

Solicita el servicio en en los países de Bolivia, Perú, Argentina, Uruguay, Chile, Colombia, Ecuador y Venezuela. De esta manera, podrás ver todas las incidencias del partido entre España vs. Cabo Verde por el Mundial de Fútbol 2026.

  • Canales 610 SD y 1610 HD de DSports
  • Canales 612 SD y 1612 HD de DSports 2
  • Canales 613 SD y 1613 HD de DSports 3
  • Canales 614 SD y 1614 HD de DSports 4k

¿Cómo ver DGO ONLINE por Internet, España vs. Cabo Verde por el Mundial de Fútbol 2026?

A través de es posible ver los partidos más importantes del fútbol español, entre ellos el encuentro entre España vs. Cabo Verde por el Mundial de Fútbol 2026. El servicio puede utilizarse en dispositivos como teléfono móvil, computadora, tablet o Smart TV. Para acceder, se requiere una suscripción (el precio varía según el país) y la descarga de la aplicación DGO desde la o la .

Horario, TV y dónde ver España vs. Cabo Verde EN VIVO por el Mundial de Fútbol 2026

  • Horario: 11:00 a.m. Perú y Colombia / 1:00 p.m. Argentina / 12:00 p.m. Chile
  • Partido: España vs. Cabo Verde en vivo por la Jornada 1 del Mundial 2026
  • Fecha: Lunes 15 de junio de 2026
  • TV: DIRECTV Sports (DSports)
  • Streaming: DIRECTV Go (DGO)
  • Estadio: Estadio Atlanta de Estados Unidos
RTVE Play, La 1 HD, 2Cat, DAZN y DIRECTV EN VIVO — ver partido España - Cabo Verde por el Mundial 2026 | VIDEO
España y Cabo Verde se enfrentan en la Copa Mundial 2026 este lunes 15 de junio por la Jornada 1 del Grupo HD desde el Meredes-Benz Stadium de Atlanta, Georgia. Sigue la transmisión EN VIVO, ONLINE y GRATIS en los canales de La 1 HD de TVE, RTVE Play, DAZN Mundial, Teledeporte, La 2, La 2Cat, DIRECTV, DGO, ESPN, Disney Plus, Telemundo Deportes, Peacock TV, GOL Caracol, RCN, ViX Premium y FS1. (VIDEO DE SPANISH FOOTBALL EN X DE @SpainIsFootball)
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