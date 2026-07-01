El partido entre Estados Unidos y Bosnia y Herzegovina, correspondiente a los 16avos de final del Mundial de Fútbol 2026, se disputará en el Estadio Bahía de San Francisco. (Foto: Imagen creada por Depor usando Gemini)
El partido entre Estados Unidos y Bosnia y Herzegovina, correspondiente a los 16avos de final del Mundial de Fútbol 2026, se disputará en el Estadio Bahía de San Francisco. (Foto: Imagen creada por Depor usando Gemini)

El Mundial de Fútbol 2026 entra en su fase de eliminación directa con un atractivo duelo entre Estados Unidos y Bosnia y Herzegovina, selecciones que buscarán avanzar a los octavos de final en uno de los partidos más esperados de los 16avos de final. El encuentro promete grandes emociones y podrá seguirse en vivo a través de DIRECTV Sports y la plataforma de streaming DGO en varios países de Sudamérica.

Si quieres ver este compromiso desde la televisión o cualquier dispositivo con acceso a Internet, aquí encontrarás toda la información sobre la transmisión oficial de DIRECTV, cómo acceder a DGO Online, en qué países está disponible el servicio y los horarios del partido según tu ubicación.

¿Cómo ver DIRECTV Sports y DGO EN VIVO por TV o Internet?

Los derechos de transmisión del amistoso entre Estados Unidos y Bosnia y Herzegovina estarán disponibles a través de DIRECTV Sports para los clientes del servicio de televisión satelital de DIRECTV en los territorios autorizados.

Si prefieres seguir el encuentro desde un celular, computadora, Smart TV o tablet, podrás hacerlo mediante DGO (DIRECTV GO), la plataforma oficial de streaming de DIRECTV.

Para acceder al partido solo debes:

  • Ingresar a tu cuenta de DGO desde la aplicación o el .
  • Contar con una suscripción activa.
  • Buscar la señal de DIRECTV Sports minutos antes del inicio del encuentro.
  • Disfrutar del partido en vivo desde cualquier dispositivo compatible con conexión a Internet.

DGO también permite ver la programación en simultáneo, acceder a repeticiones y disfrutar de una experiencia multidispositivo para seguir el fútbol donde estés.

¿En qué países está disponible DIRECTV (DGO)?

Actualmente, DIRECTV y su plataforma DGO ofrecen servicio en varios países de Sudamérica, donde transmiten una amplia programación deportiva, incluyendo partidos internacionales, eliminatorias y torneos de selecciones.

El servicio está disponible en:

  • Argentina
  • Chile
  • Colombia
  • Ecuador
  • Perú
  • Uruguay

La disponibilidad de determinados eventos deportivos puede variar según los derechos de transmisión de cada país.

¿A qué hora juegan Estados Unidos vs. Bosnia y Herzegovina por los 16avos de final del Mundial 2026?

El partido entre Estados Unidos y Bosnia y Herzegovina, correspondiente a los 16avos de final del Mundial de Fútbol 2026, se disputará este miércoles 1 de julio en el Estadio Bahía de San Francisco. Estos son los horarios por país:

PaísHora
Argentina21:00
Uruguay21:00
Brasil21:00
Chile20:00
Venezuela20:00
Bolivia20:00
Paraguay20:00
Colombia19:00
Ecuador19:00
Perú19:00
Panamá19:00
Estados Unidos (Este)20:00
Estados Unidos (Centro)19:00
Estados Unidos (Montaña)18:00
Estados Unidos (Pacífico)17:00
México18:00
Guatemala18:00
Honduras18:00
El Salvador18:00
Nicaragua18:00
Costa Rica18:00

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