En el Mundial 2026, Boston se convertirá en epicentro del fútbol mundial con el Francia vs. Noruega el viernes 26 de junio, a partir de las 15:00 horas ET / 12:00 horas PT por la tercera fecha del grupo I en el Gillette Stadium en Foxborough, Massachusetts. ¿Quieres ver el partido en vivo y en directo desde tu teléfono móvil, computadora, tablet o Smart TV en Sudamérica? La transmisión oficial EN VIVO y EN DIRECTO estará disponible a través de DIRECTV Sports (DSports) y la plataforma de streaming DGO. Aquí te contamos todos los canales y opciones disponibles para seguir el encuentro por televisión y online.
TL;DR del Francia vs. Noruega por el Mundial 2026
- 📺 DSports EN VIVO
- 💻 DGO EN VIVO
- 🕐 Hora: 15 hora ET / 12 horas PT / 13 horas CDMX
- 🌎 Grupo I de la Copa Mundial FIFA 2026
- ⚽ Francia buscará el invicto para clasificar primero
- 🥅 Noruega quiere seguir haciendo historia
¿Dónde ver DIRECTV EN VIVO, Francia vs. Noruega por el Mundial 2026?
DIRECTV Sports tendrá la cobertura del encuentro para gran parte de Sudamérica. Los aficionados podrán seguir todas las incidencias del partido mediante las señales deportivas de DSports disponibles en televisión satelital y cable.
Canales de DIRECTV Sports
- Canal 610 SD y 1610 HD de DSports
- Canal 612 SD y 1612 HD de DSports 2
- Canal 613 SD y 1613 HD de DSports 3
- Canal 614 SD y 1614 HD de DSports 4K
La cobertura incluirá previa, alineaciones confirmadas, análisis y transmisión completa desde Guadalajara.
¿Cómo ver DGO ONLINE, Francia vs. Noruega por streaming?
A través de DGO (DIRECTV Go) también será posible seguir el partido desde cualquier dispositivo con acceso a Internet. La plataforma permite acceder a las señales en vivo de DSports y disfrutar de toda la cobertura del Mundial 2026.
Pasos para ver Francia vs. Noruega en DGO
- Descargar la aplicación DGO o ingresar al sitio web oficial.
- Iniciar sesión con una cuenta activa.
- Seleccionar la señal de DSports.
- Acceder a la transmisión en vivo del partido.
¿En qué dispositivos puedo ver DGO?
La plataforma es compatible con:
Computadoras
- Google Chrome
- Microsoft Edge
- Safari
- Mozilla Firefox
Teléfonos móviles
- Android
- iPhone
Tablets
- Android
- iPad
Smart TV y streaming
- Samsung Smart TV
- LG Smart TV
- Android TV
- Google TV
- Roku
- Apple TV
- Amazon Fire TV Stick
- Chromecast
Horario, TV y dónde ver en vivo Francia vs. Noruega por la Copa Mundial FIFA 2026
- Fecha: Viernes 26 de junio de 2026
- Partido: Francia vs. Noruega, por la jornada 3 del Grupo I del Mundial 2026
- Hora: 15 horas ET / 12 horas PT / 13 horas CDMX
- TV: DIRECTV Sports (DSports)
- Streaming: DGO
- Lugar: Gillette Stadium
- Ciudad: Foxborough, Massachusetts
- País: Estados Unidos