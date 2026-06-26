Por la Fecha 3 del Grupo I de la Copa Mundial de Fútbol 2026, Noruega y Francia chocarán este viernes 26 de junio en el Estadio Boston. Como se trata de un duelo imperdible, te daré a conocer a qué hora sonará el pitazo inicial y qué canales de televisión transmitirán el compromiso EN VIVO y EN DIRECTO, según el país en el que estés.

El Noruega - Francia por la Copa Mundial de Fútbol 2026 es un partido que apunta a ser intenso de principio a fin. (Foto: Composición Canva - Depor)
El Noruega - Francia por la Copa Mundial de Fútbol 2026 es un partido que apunta a ser intenso de principio a fin. (Foto: Composición Canva - Depor)

¿A qué hora ver EN VIVO el Noruega - Francia en distintos países del mundo?

Para que no te pierdas el juego Noruega - Francia por la Copa Mundial de Fútbol 2026 este viernes 26 de junio, a continuación te compartiré una lista en la que se indica a qué hora iniciará el partido en distintos países del mundo. Presta mucha atención.

  • Estados Unidos (ET): 3:00 pm         
  • Estados Unidos (CT): 2:00 pm
  • Estados Unidos (MT): 1:00 pm
  • Estados Unidos (PT): 12:00 pm
  • México (CDMX): 1:00 pm
  • España: 9:00 pm                                 
  • Puerto Rico: 3:00 pm
  • República Dominicana: 3:00 pm
  • Panamá: 2:00 pm
  • Costa Rica: 1:00 pm
  • El Salvador: 1:00 pm
  • Guatemala: 1:00 pm
  • Honduras: 1:00 pm
  • Nicaragua: 1:00 pm
  • Argentina: 4:00 pm
  • Brasil (Brasilia): 4:00 pm
  • Uruguay: 4:00 pm
  • Chile (Santiago): 3:00 pm
  • Paraguay: 4:00 pm
  • Bolivia: 3:00 pm
  • Venezuela: 3:00 pm
  • Ecuador: 2:00 pm
  • Perú: 2:00 pm
  • Colombia: 2:00 pm

¿Qué canal transmite EN VIVO el Noruega - Francia?

Este viernes 26 de junio se podrá ver EN VIVO y EN DIRECTO el Noruega - Francia por la Copa Mundial de Fútbol 2026 a través de distintos canales de TV y servicios de streaming. A continuación, te comparto una lista para que sepas dónde mirar el gran partido, según el país en el que te encuentres.

  • Estados Unidos: FOX Network, FOX One, fuboTV, Telemundo, Telemundo Deportes En Vivo, SiriusXM FC, Fútbol de Primera Radio
  • México: ViX Mexico
  • España: DAZN Spain, DAZN Mundial, Movistar+
  • Alemania: ZDF, SRF zwei, MagentaTV
  • Argentina: TyC Sports Argentina, TyC Sports Play, Telefe Argentina, mitelefe, Disney+ Premium Argentina, DIRECTV Sports Argentina, DGO, Paramount+, Flow Sports
  • Brasil: CazéTV, Disney+ Premium Brazil
  • Colombia: DIRECTV Sports Colombia, DGO, Win Sports, Win Play, Radio Nacional de Colombia, Paramount+
  • Uruguay: DIRECTV Sports Uruguay, DGO, Disney+ Premium Argentina, Canal 5 Uruguay, Paramount+, AUF TV
  • Perú: DIRECTV Sports Perú, DGO, Paramount+, América Televisión, América TVGO, TV 360, Disney+ Premium Chile
  • Ecuador: DIRECTV Sports Ecuador, DGO, Paramount+
  • Bolivia: Tigo Sports Bolivia, Entel TV, Red Uno, Unitel
  • Venezuela: DIRECTV Sports Venezuela, DGO, Televen
  • Costa Rica: Teletica Canal 7, Teletica En Vivo, TDMAX, FOX
  • El Salvador: Canal 4 El Salvador, TCS GO, Tigo Sports El Salvador, FOX El Salvador
  • Nicaragua: Canal 10 Nicaragua, Tigo Sports Nicaragua, FOX Nicaragua
  • República Dominicana: Pio Deportes
SOBRE EL AUTOR

Soy Licenciado en Ciencias de la Comunicación por la USMP y Redactor Real Time del Núcleo de Audiencias del Grupo El Comercio. Tengo casi 10 años de experiencia en investigación, análisis y coberturas en vivo online, y me especializo en artículos de actualidad, deportes y espectáculos para audiencias en EE.UU., México y España.

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