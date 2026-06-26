El Grupo H del Mundial FIFA 2026 baja el telón con un duelo que puede cambiar el destino de dos selecciones históricas. Uruguay y España se enfrentan en el Estadio Akron de Guadalajara con la clasificación a los dieciseisavos de final en juego: la Celeste necesita un resultado positivo para seguir con vida, mientras que La Roja buscará confirmar el liderato de la zona tras su contundente victoria sobre Arabia Saudita.

El equipo dirigido por Marcelo Bielsa llega obligado a reaccionar después de empatar sus dos primeros compromisos, mientras que los españoles atraviesan un mejor momento futbolístico y dependen de sí mismos para avanzar como primeros del grupo. La expectativa es máxima en Sudamérica, donde millones de aficionados seguirán el encuentro mediante las señales oficiales de DIRECTV Sports y la plataforma de streaming DGO.

Si quieres ver el partido Uruguay vs. España EN VIVO por televisión o internet, DIRECTV Sports (DSports) ofrecerá la cobertura oficial en varios países de Sudamérica. Además, el encuentro podrá seguirse online mediante DIRECTV GO (DGO), servicio compatible con teléfonos móviles, Smart TV, computadoras y tablets. Aquí te contamos cómo acceder a la transmisión en directo.

TL;DR del Uruguay vs. España por DIRECTV

⚽ Partido: Uruguay vs. España

Uruguay vs. España 🏆 Torneo: Copa Mundial FIFA 2026

Copa Mundial FIFA 2026 📅 Fecha: Viernes 26 de junio de 2026

Viernes 26 de junio de 2026 🕘 Hora en Uruguay, Argentina y Paraguay: 9:00 p.m.

9:00 p.m. 🕖 Hora en Perú, Colombia y Ecuador: 7:00 p.m.

7:00 p.m. 🕗 Hora ET / PT: 8:00 p.m. ET / 5:00 p.m. PT

8:00 p.m. ET / 5:00 p.m. PT 🕑 Hora en España: 02:00 horas del sábado 27 de junio

02:00 horas del sábado 27 de junio 📺 TV: DIRECTV Sports (DSports)

DIRECTV Sports (DSports) 📱 Streaming: DIRECTV GO (DGO)

DIRECTV GO (DGO) 🏟️ Estadio: Estadio Akron

Estadio Akron 📍 Ciudad: Guadalajara, Jalisco (México)

¿Cómo ver DIRECTV EN VIVO, Uruguay vs. España por el Mundial 2026?

Los clientes de DIRECTV Sports podrán disfrutar en directo del encuentro entre Uruguay y España en Argentina, Chile, Colombia, Ecuador, Perú, Uruguay y Venezuela, mercados donde el operador posee los derechos oficiales de transmisión de la Copa Mundial FIFA 2026.

Los canales habilitados para seguir el partido son:

Canal 610 SD y 1610 HD de DSports

de DSports Canal 612 SD y 1612 HD de DSports 2

de DSports 2 Canal 613 SD y 1613 HD de DSports 3

de DSports 3 Canal 614 SD y 1614 HD de DSports 4K

¿Dónde ver DGO ONLINE por Internet, Uruguay vs. España?

Además de la televisión, DIRECTV GO (DGO) permitirá seguir el partido desde cualquier lugar con conexión a internet. La plataforma transmitirá el choque entre Uruguay y España en vivo y bajo la misma cobertura de DIRECTV Sports para sus usuarios suscritos.

Para acceder al servicio solo necesitas iniciar sesión con una cuenta activa y descargar la aplicación en el dispositivo de tu preferencia o ingresar desde el navegador web.

Dispositivos compatibles con DGO

Smart TV Samsung

Smart TV LG

Android TV

Amazon Fire TV Stick

Apple TV

Chromecast

Teléfonos Android

iPhone (iOS)

Tablets Android

iPad

Computadoras Windows

Computadoras Mac

Navegadores web compatibles

¿En qué países transmite DIRECTV Sports el Uruguay vs. España?

La señal de DIRECTV Sports llegará a buena parte de Sudamérica, mientras que DGO permitirá disfrutar del encuentro vía streaming desde los mismos territorios.

País TV Streaming Argentina DIRECTV Sports Argentina DGO Chile DIRECTV Sports Chile DGO Colombia DIRECTV Sports Colombia DGO Ecuador DIRECTV Sports Ecuador DGO Perú DIRECTV Sports Perú DGO Uruguay DIRECTV Sports Uruguay DGO Venezuela DIRECTV Sports Venezuela DGO

Horario, TV y dónde ver EN VIVO el Uruguay vs. España por el Mundial 2026

Detalle Información Partido Uruguay vs. España Competición Copa Mundial FIFA 2026 – Grupo H Fecha Viernes 26 de junio de 2026 Horario 7:00 p.m. (Perú, Colombia y Ecuador); 8:00 p.m. ET; 5:00 p.m. PT; 9:00 p.m. (Uruguay, Argentina y Paraguay); 02:00 horas del sábado 27 de junio en España TV DIRECTV Sports (DSports) Streaming DIRECTV GO (DGO) Estadio Estadio Akron Ciudad Guadalajara, Jalisco (México)

Con dos selecciones que llegan con objetivos muy distintos, el cierre del Grupo H promete convertirse en uno de los partidos más atractivos de la jornada. Uruguay se juega buena parte de su continuidad en el Mundial, mientras que España intentará sellar el primer lugar de la zona antes de comenzar las eliminatorias. Los usuarios de DIRECTV Sports y DGO podrán seguir toda la cobertura EN VIVO desde cualquier lugar de Sudamérica.