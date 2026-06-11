Este jueves 11 de junio desde las 9:00 p.m. (horario en Perú), Corea del Sur vs. República Checa chocan EN VIVO | EN DIRECTO | ONLINE | GRATIS | STREAMING por la primera fecha del Mundial 2026. ¿Cómo ver este partido? La transmisión estará a cargo de Disney+ y DIRECTV. Ojo: Fútbol Libre TV es una señal pirata para este tipo de eventos y no la recomendamos. Por otro lado, el encuentro comenzará a la misma hora en Colombia y Ecuador; una horas má en Bolivia; y dos horas más en Argentina, Brasil, Uruguay y Paraguay. ¡No te lo pierdas!

Por la fecha 1 del Mundial, Corea del Sur vs. República Checa (Video: FútbolCanal)
Por la fecha 1 del Mundial, Corea del Sur vs. República Checa (Video: FútbolCanal)
SOBRE EL AUTOR

Periodista deportivo formado en la Universidad Jaime Bausate y Meza. Comenzó su carrera en 2007, en Radio Ovación. Luego fue narrador en Panamericana Televisión y en 2011 llegó a Depor, donde se desempeña como Editor de Fútbol Internacional y Polideportivo.

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