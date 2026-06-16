transmitirá EN VIVO y EN DIRECTO, este martes 16 de junio desde las 8:00 p.m. en países como Perú, Colombia y Ecuador, con dos horas más en Uruguay y Argentina. ¿A qué hora está programado el inicio de este evento según la ? Además de los horarios antes mencionados, recuerda que en México comenzará a las 7:00 p.m. y en España a las 3:00 a.m. ¡No recomendamos buscarlo por Pelota Libre TV! TyC Sports, TV Pública y Telefe son las otras opciones para mirar este cruce.

Argentina vs. Argelina será transmitido este martes 16 de junio por TyC Sports, TV Pública, Telefe, Mi Telefe, DIRECTV, DSports, DGO, ESPN y Disney Plus. (Video: Selección Argentina)
Argentina vs. Argelina será transmitido este martes 16 de junio por TyC Sports, TV Pública, Telefe, Mi Telefe, DIRECTV, DSports, DGO, ESPN y Disney Plus. (Video: Selección Argentina)
SOBRE EL AUTOR

Periodismo en la Universidad Jaime Bausate y Meza, con experiencia en medios digitales y coberturas en todo tipo de evento deportivo, en especial los ligados al fútbol y vóley. Formación en Community Management.

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