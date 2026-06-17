transmitirá EN VIVO y EN DIRECTO, este miércoles 17 junio desde las 9:00 p.m. en países como Perú, Colombia y Ecuador, con dos horas más en Uruguay y Argentina. ¿A qué hora está programado el inicio de este evento según la ? Además de los horarios antes mencionados, recuerda que en México comenzará a las 8:00 p.m. y en España a las 4:00 a.m. ¡No recomendamos buscarlo por Fútbol Libre TV! GOL Caracol TV y Canal RCN son las otras opciones para mirar este cruce.

Colombia vs. Uzbekistán se enfrentan con la transmisión de GOL Caracol TV, Canal RCN, DIRECTV, DSports, DGO, ESPN, Disney Plus, América tvGO, TV Azteca 7 y TyC Sports. (Video: Selección Colombia / Instagram)
Colombia vs. Uzbekistán se enfrentan con la transmisión de GOL Caracol TV, Canal RCN, DIRECTV, DSports, DGO, ESPN, Disney Plus, América tvGO, TV Azteca 7 y TyC Sports. (Video: Selección Colombia / Instagram)
SOBRE EL AUTOR

Periodista egresado de la Universidad Nacional San Luis Gonzaga. Experiencia en medios digitales, podcast, radio, coberturas periodísticas del fútbol peruano y análisis del acontecer deportivo nacional e internacional. Conocimientos avanzados de posicionamiento SEO y motores de búsqueda en páginas webs.

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