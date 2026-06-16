La Copa Mundial FIFA 2026 continúa este martes 16 de junio con uno de los encuentros más esperados de la primera jornada del Grupo I. Francia medirá fuerzas con Senegal en el MetLife Stadium de Nueva Jersey, en lo que será el primer partido mundialista del combinado galo en el torneo organizado por Estados Unidos, México y Canadá.

El encuentro comenzará a las 3:00 p.m. ET (12:00 p.m. PT), 16:00 horas de Buenos Aires y 15:00 de Colombia , y marcará el debut de dos selecciones en la justa mundialista que buscan dar el primer paso hacia la ansiada clasificación a la siguiente ronda.

¿Quieres ver el partido Francia vs. Senegal desde tu teléfono móvil, computadora, tablet o Smart TV en Sudamérica? La transmisión oficial EN VIVO y EN DIRECTO estará disponible a través de DIRECTV Sports (DSports) y la plataforma de streaming DGO. Aquí te contamos todos los canales y opciones disponibles para seguir el encuentro por televisión y online.

TL;DR del Francia vs. Senegal por el Mundial 2026

📺 DSports EN VIVO

💻 DGO EN VIVO

🕐 Hora: 16:00 de Argentina / 15:00 de Colombia

🏟️ Estadio: MetLife Stadium

🌎 Grupo I de la Copa Mundial FIFA 2026

⚽ Debut de Francia

🥅 Senegal juega su cuarta Copa del Mundo

¿Dónde ver DIRECTV EN VIVO, Francia vs. Senegal por el Mundial 2026?

DIRECTV Sports tendrá la cobertura del encuentro para gran parte de Sudamérica. Los aficionados podrán seguir todas las incidencias del partido mediante las señales deportivas de DSports disponibles en televisión satelital y cable.

Canales de DIRECTV Sports

Canal 610 SD y 1610 HD de DSports

Canal 612 SD y 1612 HD de DSports 2

Canal 613 SD y 1613 HD de DSports 3

Canal 614 SD y 1614 HD de DSports 4K

La cobertura incluirá previa, alineaciones confirmadas, análisis y transmisión completa desde Toronto.

¿Cómo ver DGO ONLINE, Francia vs. Senegal por streaming?

A través de DGO (DIRECTV Go) también será posible seguir el partido desde cualquier dispositivo con acceso a Internet. La plataforma permite acceder a las señales en vivo de DSports y disfrutar de toda la cobertura del Mundial 2026.

Pasos para ver Francia vs. Senegal en DGO

Descargar la aplicación DGO o ingresar al sitio web oficial. Iniciar sesión con una cuenta activa. Seleccionar la señal de DSports. Acceder a la transmisión en vivo del partido.

¿En qué dispositivos puedo ver DGO?

La plataforma es compatible con:

Computadoras

Google Chrome

Microsoft Edge

Safari

Mozilla Firefox

Teléfonos móviles

Android

iPhone

Tablets

Android

iPad

Smart TV y streaming

Samsung Smart TV

LG Smart TV

Android TV

Google TV

Roku

Apple TV

Amazon Fire TV Stick

Chromecast

¿Cómo llega Francia a su debut en el Mundial 2026?

Francia llega a su debut en el Mundial 2026 como una de las principales candidatas al título, respaldada por la experiencia de Didier Deschamps en el banquillo (que dejará el cargo al término del torneo para ser sucedido por Zinedine Zidane) y una plantilla repleta de talento en todas sus líneas. El equipo combina experiencia y juventud con figuras de alto impacto como Kylian Mbappé, protagonista en las últimas Copas del Mundo, y Ousmane Dembélé, vigente Balón de Oro, además de nombres emergentes como Désiré Doué y Michael Olise, que atraviesan un gran momento en el fútbol europeo. Este equilibrio refuerza su perfil como una de las selecciones más completas del torneo.

El objetivo de “Les Bleus” es claro: conquistar su tercer título mundial tras los logrados en 1998 y 2018, y dejar atrás la final perdida en Qatar 2022, donde cayó en penales ante Argentina en uno de los partidos más recordados de la historia reciente. Con una base consolidada y una ofensiva de alto nivel, Francia inicia su camino en Norteamérica con presión y expectativa global, especialmente por el creciente interés por la selección francesa debido a su estilo ofensivo y sus figuras internacionales.

¿Cómo llega Senegal a su debut en el Mundial 2026?

Senegal, con su gran estrella Sadio Mané, disputará su cuarta Copa del Mundo y su mejor actuación en la historia de la justa mundialista tuvo lugar en Corea-Japón 2002, cuando alcanzaron los cuartos de final. En dicha edición, los Leones de Teranga sorprendieron al planeta fútbol al vencer en el partido inaugural justamente a Francia, que llegaba como campeón defensor.

Horario, TV y dónde ver en vivo Francia vs. Senegal por la Copa Mundial FIFA 2026

Fecha: Martes, 16 de junio de 2026

Martes, 16 de junio de 2026 Partido: Francia vs. Senegal, por la jornada 1 del Grupo I del Mundial 2026

Francia vs. Senegal, por la jornada 1 del Grupo I del Mundial 2026 Hora: 3:00 p.m. ET / 12:00 p.m. PT (USA); 15:00 (COL/PER/ECU); 16:00 (ARG/URU); 22:00 (Bosnia)

3:00 p.m. ET / 12:00 p.m. PT (USA); 15:00 (COL/PER/ECU); 16:00 (ARG/URU); 22:00 (Bosnia) TV: DIRECTV Sports (DSports)

DIRECTV Sports (DSports) Streaming: DGO

DGO Estadio: MetLife Stadium

MetLife Stadium Ciudad: East Rutherford, Nueva Jersey

East Rutherford, Nueva Jersey País: Estados Unidos

Francia y Senegal protagonizarán uno de los encuentros más atractivos del arranque del Grupo I. Los aficionados de Sudamérica podrán seguir todas las emociones del compromiso EN VIVO y EN DIRECTO mediante las señales de DIRECTV Sports y la plataforma DGO, con cobertura completa desde Nueva Jersey para el estreno mundialista de ambas selecciones.