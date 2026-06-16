La emoción del torneo internacional de la FIFA se vive en directo en el continente. Averigüe dónde ver Francia — Senegal en vivo gratis hoy por la Copa Mundial de Fútbol 2026, con los horarios y canales oficiales de TV abierta online. | Crédito: fifa.com / Composición Depor
La emoción del torneo internacional de la FIFA se vive en directo en el continente. Averigüe dónde ver Francia — Senegal en vivo gratis hoy por la Copa Mundial de Fútbol 2026, con los horarios y canales oficiales de TV abierta online. | Crédito: fifa.com / Composición Depor

La Copa Mundial de Fútbol 2026 continúa con uno de los partidos más esperados de la jornada inaugural del Grupo I. Francia, una de las selecciones favoritas del torneo, se enfrenta a Senegal este martes 16 de junio a partir de las 3:00 p.m. ET / 12:00 p.m. PT en el MetLife Stadium de Nueva Jersey (Estados Unidos). Si quieres saber dónde ver Francia — Senegal GRATIS por televisión abierta, cuáles son los horarios en cada país y qué jugadores podrían arrancar como titulares, aquí te compartimos toda la información del enfrentamiento.

¿A qué hora juega Francia — Senegal por el Mundial 2026?

El compromiso entre Francia y Senegal se disputará el martes 16 de junio de 2026 en el MetLife Stadium de East Rutherford, Nueva Jersey. El encuentro corresponde a la primera fecha del Grupo I de la Copa Mundial FIFA 2026.

PaísHora
Estados Unidos (ET)3:00 p.m.
Estados Unidos (CT)2:00 p.m.
Estados Unidos (MT)1:00 p.m.
Estados Unidos (PT)12:00 p.m.
México1:00 p.m.
Guatemala1:00 p.m.
Honduras1:00 p.m.
El Salvador1:00 p.m.
Nicaragua1:00 p.m.
Costa Rica1:00 p.m.
Panamá2:00 p.m.
Colombia2:00 p.m.
Ecuador2:00 p.m.
Perú2:00 p.m.
Venezuela3:00 p.m.
Bolivia3:00 p.m.
Paraguay3:00 p.m.
Chile3:00 p.m.
Argentina4:00 p.m.
Uruguay4:00 p.m.
España9:00 p.m.

¿Qué canal transmite Francia — Senegal EN VIVO GRATIS por TV abierta?

Los aficionados podrán seguir el encuentro a través de diversas señales de televisión abierta en varios países. Estas son las principales opciones gratuitas confirmadas para ver el partido.

PaísCanal gratuito
Estados Unidos (español)Telemundo
México--
El SalvadorCanal 4
HondurasTelecadena 7 y 4
Costa RicaTeletica (Canal 7)
PanamáRPC TV
ColombiaCaracol TV, RCN
EcuadorTeleamazonas
PerúAmérica TV, Latina
VenezuelaTeleven
ChileChilevisión
Argentina--
UruguayCanal 5
ParaguayGEN, Trece
EspañaLa 1 TVE y La 2 Cat

En algunos países, además de la transmisión por señal abierta, también habrá acceso gratuito mediante plataformas digitales oficiales de los propios canales de televisión.

¿Dónde ver Francia — Senegal por streaming y canales de paga?

Quienes prefieran seguir el encuentro por internet o mediante señales deportivas premium también tendrán varias alternativas disponibles.

PaísCanal o plataforma
Estados UnidosFOX, Peacock
MéxicoViX
GuatemalaTigo Sports
HondurasDTVC+, Tigo Sports y FOX
Costa RicaTDMAX y FOX+
PanamáMax, Medcom GO, Tigo Sports y FOX
ColombiaDIRECTV Sports, DGO y Paramount+
EcuadorDIRECTV Sports y Paramount+
ArgentinaFlow Sports, DIRECTV Sports, DGO, Disney+ Premium y Paramount+
UruguayDIRECTV Sports, DGO, Disney+ Premium, AUF TV y Paramount+
Paraguay--
EspañaDAZN, DAZN Mundial, RTVE Play, Movistar+ y fuboTV

Posibles alineaciones de Francia — Senegal

Francia

Mike Maignan; Jules Koundé, William Saliba, Dayot Upamecano, Theo Hernández; Aurélien Tchouaméni, Adrien Rabiot; Michael Olise, Ousmane Dembélé, Désiré Doué, Kylian Mbappé.

Senegal

Edouard Mendy; Mamadou Sarr, Moussa Niakhaté, Krépin Diatta, El Hadji Malick Diouf; Lamine Camara, Pathé Ciss, Habib Diarra; Sadio Mané, Iliman Ndiaye, Cherif Ndiaye.

SOBRE EL AUTOR

Periodista y SEO del Grupo El Comercio con experiencia en investigación y coberturas de alto impacto para EE. UU., México y España. Mi expertise fusiona el análisis de actualidad con una especialización profunda en Deportes (F1, MLB, Boxeo, WWE, etc.), Tecnología y Gaming. Transformo datos en narrativa relevante para la audiencia hispana global.

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