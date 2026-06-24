La Copa Mundial FIFA 2026 continúa este miércoles 24 de junio con uno de los encuentros más esperados de la tercera jornada del Grupo A. México se enfrentará a República Checa en el Estadio Azteca de Ciudad de México, en lo que será la chance del Tricolor de llegar a los dieciseisavos de final con el puntaje perfecto y la oportunidad del combinado checo de asegurar su pase a la siguiente ronda. El encuentro empezará a la 9:00 p.m. ET (6:00 p.m. PT), 22:00 horas de Buenos Aires y 20:00 de Colombia/Ecuador/Perú . ¿Quieres ver el partido México vs. República Checa desde tu teléfono móvil, computadora, tablet o Smart TV en Sudamérica? La transmisión oficial EN VIVO y EN DIRECTO estará disponible a través de DIRECTV Sports (DSports) y la plataforma de streaming DGO. Aquí te contamos todos los canales y opciones disponibles para seguir el encuentro por televisión y online.

Conoce cómo y dónde ver DirecTV Sports para ver el partido México vs. Checa en vivo online hoy 24 de junio, por el grupo A de la Copa Mundial 2026. (Foto: Composición Depor)

TL;DR del México vs. República Checa por el Mundial 2026

📺 DSports EN VIVO

💻 DGO EN VIVO

🕐 Hora: 22:00 de Argentina / 20:00 de Colombia

🏟️ Sede: Estadio Azteca de la Ciudad de México

🌎 Grupo A de la Copa Mundial FIFA 2026

⚽ México lidera el sector

🥅 República Checa se ubica tercero

¿Dónde ver DIRECTV EN VIVO, México vs. República Checa por el Mundial 2026?

DIRECTV Sports tendrá la cobertura del encuentro para gran parte de Sudamérica. Los aficionados podrán seguir todas las incidencias del partido mediante las señales deportivas de DSports disponibles en televisión satelital y cable.

Canales de DIRECTV Sports

Canal 610 SD y 1610 HD de DSports

Canal 612 SD y 1612 HD de DSports 2

Canal 613 SD y 1613 HD de DSports 3

Canal 614 SD y 1614 HD de DSports 4K

La cobertura incluirá previa, alineaciones confirmadas, análisis y transmisión completa desde Toronto.

¿Cómo ver DGO ONLINE, México vs. República Checa por streaming?

A través de DGO (DIRECTV Go) también será posible seguir el partido desde cualquier dispositivo con acceso a Internet. La plataforma permite acceder a las señales en vivo de DSports y disfrutar de toda la cobertura del Mundial 2026.

Pasos para ver México vs. República Checa en DGO

Descargar la aplicación DGO o ingresar al sitio web oficial. Iniciar sesión con una cuenta activa. Seleccionar la señal de DSports. Acceder a la transmisión en vivo del partido.

¿En qué dispositivos puedo ver DGO?

La plataforma es compatible con:

Computadoras

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Mozilla Firefox

Teléfonos móviles

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Smart TV y streaming

Samsung Smart TV

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Amazon Fire TV Stick

Chromecast

Revisa cuáles son los canales TV, cómo y dónde ver el partido México vs. República Checa EN VIVO y ONLINE hoy 24 de junio por el grupo A de la Copa Mundial 2026 desde el Estadio Azteca, CDMX. (Foto: Composición Depor)

¿Cómo va Argentina en el Mundial 2026?

La Selección de Fútbol de México va líder del Grupo A y ya clasificó matemáticamente a los dieciseisavos de final del Mundial 2026 tras ganar sus dos primeros partidos. El combinado dirigido por Javier Aguirre registra un paso perfecto con 6 puntos y una diferencia de +3 goles.

¿Cómo va Austria en el Mundial 2026?

La selección de fútbol de la República Checa va en el 3° lugar del Grupo A del Mundial 2026 y llega en una posición muy complicada, obligada a buscar su clasificación en la última jornada. El equipo dirigido por Miroslav Koubek registra 1 punto y una diferencia de goles de -1.

Horario, TV y dónde ver en vivo México vs. República Checa por la Copa Mundial FIFA 2026

Fecha: Miércoles, 24 de junio de 2026

Miércoles, 24 de junio de 2026 Partido: México vs. República Checa, por la jornada 3 del Grupo A del Mundial 2026

México vs. República Checa, por la jornada 3 del Grupo A del Mundial 2026 Hora: 9:00 p.m. ET / 6:00 p.m. PT (USA); 20:00 (COL/PER/ECU); 22:00 (ARG/URU); 03:00 del día siguiente (República Checa)

9:00 p.m. ET / 6:00 p.m. PT (USA); 20:00 (COL/PER/ECU); 22:00 (ARG/URU); 03:00 del día siguiente (República Checa) TV: DIRECTV Sports (DSports)

DIRECTV Sports (DSports) Streaming: DGO

DGO Sede: Estadio Azteca

Estadio Azteca Ciudad: Ciudad de México

Ciudad de México País: México