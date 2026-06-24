La Selección Mexicana se enfrentará a República Checa el miércoles 24 de junio en el Estadio Ciudad de México, en un duelo clave de la jornada 3 de la fase de grupos del Mundial 2026 que puede definir su futuro en el torneo. ¿Quieres ver el partido en vivo en tu Smart TV, PC, tablet o teléfono móvil desde Estados Unidos? Para quienes deseen seguir el compromiso desde cualquier rincón de Latinoamérica, ESPN y Disney+ Premium ofrecerán la cobertura oficial por televisión y streaming.

Revisa cuáles son los canales TV, cómo y dónde ver el partido México vs. República Checa EN VIVO y ONLINE hoy 24 de junio por el grupo A de la Copa Mundial 2026 desde el Estadio Azteca, CDMX. (Foto: Composición Depor)
Revisa cuáles son los canales TV, cómo y dónde ver el partido México vs. República Checa EN VIVO y ONLINE hoy 24 de junio por el grupo A de la Copa Mundial 2026 desde el Estadio Azteca, CDMX. (Foto: Composición Depor)

¿Dónde ver ESPN EN VIVO, México vs. República Checa por el Mundial 2026?

ESPN Latinoamérica se encuentra disponible en Argentina, Colombia, Perú, Chile, Ecuador, Uruguay, Paraguay, Bolivia, Venezuela, Centroamérica y el Caribe. A través de sus diferentes señales, los aficionados podrán seguir toda la cobertura del partido entre México vs. República Checa por la tercera jornada del grupo A del Mundial 2026.

Si prefieres ver el encuentro vía streaming, necesitarás una suscripción activa a Disney+ Premium.

PaísesESPN LatinoaméricaStreaming
ArgentinaDirecTV 621 SD - 1621 HD; Telecentro 105 SD - 1011 HD; Flow 103 HDDisney+ Premium
ColombiaDirecTV 621 SD - 1621 HD; Movistar TV 200 HD; Claro TV 540 HDDisney+ Premium
PerúDirecTV 621 SD - 1621 HD; Movistar TV 200 HD; Claro TV 540 HDDisney+ Premium
ChileDirecTV 621 SD - 1621 HD; Movistar TV 480 SD - 884 HD; Claro TV 474 HDDisney+ Premium
EcuadorDirecTV 621 SD - 1621 HD; CNT 302 SD - 703 HDDisney+ Premium
VenezuelaDirecTV 621 SD - 1621 HD; Movistar TV 483 SDDisney+ Premium
UruguayDirecTV 621 SD - 1621 HD; Flow 103 SD - 716 HDDisney+ Premium
ParaguayPersonal Flow 101 HD; Copaco 503 HD; Claro TV 124 HDDisney+ Premium
BoliviaEntel 40 HD; Tigo 510 SD - 702 HDDisney+ Premium

¿Dónde ver ESPN 2 EN VIVO, México vs. República Checa por la Copa Mundial FIFA 2026?

ESPN 2 forma parte de la cobertura especial del Mundial 2026 y estará disponible en diversos operadores de televisión por suscripción de América Latina. Asimismo, el contenido también podrá visualizarse mediante Disney+ Premium.

PaísesESPN 2Streaming
ArgentinaDirecTV 622 SD/HD - 1622 HD; Flow 102 HD; Telecentro 104 SD - 1009 HDDisney+ Premium
ChileDirecTV 622 SD/HD - 1622 HD; Movistar TV 482 SD - 886 HDDisney+ Premium
ColombiaDirecTV 622 SD/HD; Movistar TV 202 HD; Claro TV 540 HDDisney+ Premium
EcuadorDirecTV 622 SD/HD - 1622 HD; Claro TV 590 HDDisney+ Premium
PerúDirecTV 622 SD/HD - 1622 HD; Movistar TV 486 SD - 886 HD; Claro TV 521 HDDisney+ Premium
UruguayDirecTV 622 SD/HD - 1622 HD; Flow 102 HDDisney+ Premium
VenezuelaSimple TV 622 SD/HD - 1622 HD; Movistar TV 485 SDDisney+ Premium
ParaguayPersonal TV HD 104 HD; Tigo 29 SD - 713 HD; Flow 102 HDDisney+ Premium
BoliviaEntel 41 HD; Tigo 510 SD - 702 HDDisney+ Premium
MéxicoSky 551; Dish 338 SD - 838 HD; Total Play 558 HDDisney+ Premium
Desde Estados Unidos, Telemundo transmite el partido México vs. Chequia en vivo online este miércoles 24 de junio por el grupo A de la Copa Mundial 2026. (Foto: Composición Depor)
Desde Estados Unidos, Telemundo transmite el partido México vs. Chequia en vivo online este miércoles 24 de junio por el grupo A de la Copa Mundial 2026. (Foto: Composición Depor)

¿Dónde ver Disney+ Premium EN VIVO, México vs. República Checa por el Mundial 2026?

Disney+ Premium permitirá seguir el encuentro desde teléfonos móviles, Smart TV, computadoras, tablets, Apple TV, Chromecast, Roku, Fire TV Stick y otros dispositivos compatibles.

Además del partido entre México vs. República Checa, los suscriptores tendrán acceso a programación especial, análisis táctico, entrevistas, repeticiones y cobertura completa de la Copa Mundial FIFA 2026.

Precios de Disney+ Premium en Latinoamérica

PaísPlan mensual
Argentina$18.399 ARS
Chile$14.190 CLP
ColombiaCOP $49.900
EcuadorUSD $11.99
PerúS/ 34.90
México$319 MXN
UruguayUSD $26.99
VenezuelaUSD $16.99
ParaguayUSD $16.99
BoliviaUSD $16.99

¿Cuáles son los planes que ofrece Disney+?

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  • Catálogo completo de Disney+
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  • ESPN y ESPN 3
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  • Todos los canales y eventos de ESPN
  • Calidad hasta 4K Ultra HD
  • Dolby Vision y Dolby Atmos
  • Cuatro dispositivos simultáneos
  • Eventos deportivos exclusivos

Horario, TV y dónde ver EN VIVO México vs. República Checa por la Copa Mundial FIFA 2026

  • Fecha: Miércoles 24 de junio de 2026
  • Partido: México vs. República Checa
  • Competición: Copa Mundial FIFA 2026 (Grupo a)
  • Hora: 9:00 p.m. ET / 6:00 a.m. PT (Estados Unidos)
  • Perú, Colombia y Ecuador: 8:00 p.m.
  • Chile, Venezuela y Bolivia: 9:00 p.m.
  • Argentina, Uruguay y Paraguay: 10:00 p.m.
  • Latinoamérica: ESPN y ESPN 2
  • Streaming: Disney+ Premium
  • Estadio: Estadio Azteca
  • Ciudad: Ciudad de México (México)
SOBRE EL AUTOR

Coordinador SEO en Núcleo de Audiencias, con capacidad de posicionamiento web en los primeros resultados de búsqueda de Google y Discover. Amplia experiencia en el desarrollo e implementación de estrategias, con trayectoria en coberturas en vivo online y temas diversos, especializados en Estados Unidos, México, España y toda Latinoamérica.

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