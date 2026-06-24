La Selección Mexicana se enfrentará a República Checa el miércoles 24 de junio en el Estadio Ciudad de México, en un duelo clave de la jornada 3 de la fase de grupos del Mundial 2026 que puede definir su futuro en el torneo. ¿Quieres ver el partido en vivo en tu Smart TV, PC, tablet o teléfono móvil desde Estados Unidos? Para quienes deseen seguir el compromiso desde cualquier rincón de Latinoamérica, ESPN y Disney+ Premium ofrecerán la cobertura oficial por televisión y streaming.
¿Dónde ver ESPN EN VIVO, México vs. República Checa por el Mundial 2026?
ESPN Latinoamérica se encuentra disponible en Argentina, Colombia, Perú, Chile, Ecuador, Uruguay, Paraguay, Bolivia, Venezuela, Centroamérica y el Caribe. A través de sus diferentes señales, los aficionados podrán seguir toda la cobertura del partido entre México vs. República Checa por la tercera jornada del grupo A del Mundial 2026.
Si prefieres ver el encuentro vía streaming, necesitarás una suscripción activa a Disney+ Premium.
|Países
|ESPN Latinoamérica
|Streaming
|Argentina
|DirecTV 621 SD - 1621 HD; Telecentro 105 SD - 1011 HD; Flow 103 HD
|Disney+ Premium
|Colombia
|DirecTV 621 SD - 1621 HD; Movistar TV 200 HD; Claro TV 540 HD
|Disney+ Premium
|Perú
|DirecTV 621 SD - 1621 HD; Movistar TV 200 HD; Claro TV 540 HD
|Disney+ Premium
|Chile
|DirecTV 621 SD - 1621 HD; Movistar TV 480 SD - 884 HD; Claro TV 474 HD
|Disney+ Premium
|Ecuador
|DirecTV 621 SD - 1621 HD; CNT 302 SD - 703 HD
|Disney+ Premium
|Venezuela
|DirecTV 621 SD - 1621 HD; Movistar TV 483 SD
|Disney+ Premium
|Uruguay
|DirecTV 621 SD - 1621 HD; Flow 103 SD - 716 HD
|Disney+ Premium
|Paraguay
|Personal Flow 101 HD; Copaco 503 HD; Claro TV 124 HD
|Disney+ Premium
|Bolivia
|Entel 40 HD; Tigo 510 SD - 702 HD
|Disney+ Premium
¿Dónde ver ESPN 2 EN VIVO, México vs. República Checa por la Copa Mundial FIFA 2026?
ESPN 2 forma parte de la cobertura especial del Mundial 2026 y estará disponible en diversos operadores de televisión por suscripción de América Latina. Asimismo, el contenido también podrá visualizarse mediante Disney+ Premium.
|Países
|ESPN 2
|Streaming
|Argentina
|DirecTV 622 SD/HD - 1622 HD; Flow 102 HD; Telecentro 104 SD - 1009 HD
|Disney+ Premium
|Chile
|DirecTV 622 SD/HD - 1622 HD; Movistar TV 482 SD - 886 HD
|Disney+ Premium
|Colombia
|DirecTV 622 SD/HD; Movistar TV 202 HD; Claro TV 540 HD
|Disney+ Premium
|Ecuador
|DirecTV 622 SD/HD - 1622 HD; Claro TV 590 HD
|Disney+ Premium
|Perú
|DirecTV 622 SD/HD - 1622 HD; Movistar TV 486 SD - 886 HD; Claro TV 521 HD
|Disney+ Premium
|Uruguay
|DirecTV 622 SD/HD - 1622 HD; Flow 102 HD
|Disney+ Premium
|Venezuela
|Simple TV 622 SD/HD - 1622 HD; Movistar TV 485 SD
|Disney+ Premium
|Paraguay
|Personal TV HD 104 HD; Tigo 29 SD - 713 HD; Flow 102 HD
|Disney+ Premium
|Bolivia
|Entel 41 HD; Tigo 510 SD - 702 HD
|Disney+ Premium
|México
|Sky 551; Dish 338 SD - 838 HD; Total Play 558 HD
|Disney+ Premium
¿Dónde ver Disney+ Premium EN VIVO, México vs. República Checa por el Mundial 2026?
Disney+ Premium permitirá seguir el encuentro desde teléfonos móviles, Smart TV, computadoras, tablets, Apple TV, Chromecast, Roku, Fire TV Stick y otros dispositivos compatibles.
Además del partido entre México vs. República Checa, los suscriptores tendrán acceso a programación especial, análisis táctico, entrevistas, repeticiones y cobertura completa de la Copa Mundial FIFA 2026.
Precios de Disney+ Premium en Latinoamérica
|País
|Plan mensual
|Argentina
|$18.399 ARS
|Chile
|$14.190 CLP
|Colombia
|COP $49.900
|Ecuador
|USD $11.99
|Perú
|S/ 34.90
|México
|$319 MXN
|Uruguay
|USD $26.99
|Venezuela
|USD $16.99
|Paraguay
|USD $16.99
|Bolivia
|USD $16.99
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Horario, TV y dónde ver EN VIVO México vs. República Checa por la Copa Mundial FIFA 2026
- Fecha: Miércoles 24 de junio de 2026
- Partido: México vs. República Checa
- Competición: Copa Mundial FIFA 2026 (Grupo a)
- Hora: 9:00 p.m. ET / 6:00 a.m. PT (Estados Unidos)
- Perú, Colombia y Ecuador: 8:00 p.m.
- Chile, Venezuela y Bolivia: 9:00 p.m.
- Argentina, Uruguay y Paraguay: 10:00 p.m.
- Latinoamérica: ESPN y ESPN 2
- Streaming: Disney+ Premium
- Estadio: Estadio Azteca
- Ciudad: Ciudad de México (México)