Portugal vuelve a escena en la Copa Mundial FIFA 2026 con el objetivo de dar un paso importante hacia los dieciseisavos de final. La selección lusa se enfrenta este martes 23 de junio a Uzbekistán por la segunda jornada del Grupo K en un encuentro que podría comenzar a definir el futuro de ambos equipos en el torneo.

El NRG Stadium de Houston, Texas, será el escenario de un choque que enfrenta a dos selecciones con realidades distintas, pero con la misma ambición. Mientras Portugal busca confirmar su condición de candidato tras llegar al Mundial con una de las plantillas más competitivas de Europa, Uzbekistán intentará seguir sorprendiendo en su histórica participación y sumar puntos valiosos ante uno de los gigantes del fútbol internacional.

Cristiano Ronaldo, Bruno Fernandes, Bernardo Silva, Rafael Leão y Rúben Dias encabezan el proyecto portugués en una cita que promete emociones de principio a fin. Del lado uzbeko, la ilusión pasa por mantener el orden táctico y aprovechar cualquier oportunidad para complicar a uno de los favoritos del Grupo K.

Los aficionados de Sudamérica podrán seguir todas las incidencias del encuentro a través de DIRECTV Sports (DSports) y de la plataforma de streaming DIRECTV GO (DGO), disponibles en múltiples dispositivos y con cobertura completa del Mundial 2026.

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Horario, TV y dónde ver EN VIVO el Portugal vs. Uzbekistán por el Mundial 2026

Ficha del partido

Detalle Información Partido Portugal vs. Uzbekistán Competición Copa Mundial FIFA 2026 – Grupo K (Jornada 2) Fecha Martes 23 de junio de 2026 Estadio NRG Stadium Ciudad Houston, Texas (Estados Unidos) TV en Sudamérica DSports Streaming DGO

Horarios por país

País / Región Hora México (CT) 11:00 a.m. Perú, Colombia y Ecuador 12:00 p.m. Estados Unidos (ET) 1:00 p.m. Venezuela, Chile y Bolivia 1:00 p.m. Argentina, Uruguay y Paraguay 2:00 p.m. Estados Unidos (PT) 10:00 a.m. España 7:00 p.m.

Portugal sabe que una victoria lo acercaría considerablemente a la clasificación para la fase eliminatoria del Mundial 2026. Uzbekistán, en cambio, afronta una oportunidad histórica para demostrar que puede competir de tú a tú frente a una de las selecciones más poderosas de Europa. Sigue la transmisión de DIRECTV EN VIVO, DSports EN DIRECTO y DGO ONLINE para no perderte ningún detalle de este apasionante duelo desde Houston.