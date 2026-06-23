Portugal, con Cristiano Ronaldo a la cabeza, saltará al campo del NRG Stadium (Estadio Houston) con la consigna de lograr los tres puntos que le permitan continuar soñando con conquistar su primer Mundial. El partido entre los lusos y Uzbekistán se realizará este martes 23 de junio, desde las 13:00 horas (ET), 19:00 horas (Madrid) y 11:00 horas (México), en el NRG Stadium (Estadio Houston).
Después del empate en su debut, Portugal necesita reaccionar rápidamente para no comprometer sus aspiraciones mundialistas. Uzbekistán, por su parte, también llega presionado tras caer frente a Colombia en la primera fecha. ¿Quieres ver el partido desde tu Smart TV, PC, Tablet o teléfono móvil? La transmisión oficial en los Estados Unidos estará disponible a través de Telemundo Deportes, Universo y Fox Sports 1 (FS1), además de varias plataformas de streaming.
¿Cómo ver Telemundo Deportes EN VIVO, Portugal vs. Uzbekistán por el Mundial 2026 en Estados Unidos?
Se puede ver Telemundo Deportes en streaming mediante su aplicación oficial con acceso de proveedor de TV y también a través de plataformas OTT compatibles con los derechos de transmisión de la Copa Mundial FIFA 2026. Estas son algunas de las mejores opciones para seguir el partido entre Ecuador y Curazao EN VIVO en los Estados Unidos.
App Telemundo (iOS y Android)
Permite ver la programación en vivo de Telemundo iniciando sesión con un proveedor de televisión participante. También ofrece contenido bajo demanda, resúmenes, entrevistas y acceso a eventos deportivos especiales compatibles con Chromecast y AirPlay.
Peacock
La plataforma oficial de NBCUniversal ofrece cobertura de gran parte de los contenidos de Telemundo Deportes, además de programas especiales, análisis y contenido complementario del Mundial 2026.
Hulu + Live TV
Incluye estaciones locales de Telemundo en numerosos mercados de Estados Unidos. Su disponibilidad puede variar según la ciudad donde se encuentre el usuario.
YouTube TV
Permite acceder a canales locales de Telemundo en mercados seleccionados, además de DVR ilimitado en la nube y acceso desde múltiples dispositivos.
fuboTV
Es una de las plataformas preferidas por los aficionados al deporte debido a su amplia oferta de canales deportivos, incluyendo Telemundo, Universo y FS1 en mercados compatibles.
FOX One
La plataforma oficial de FOX permitirá seguir la transmisión en inglés del encuentro mediante Fox Sports 1 para usuarios con suscripción o proveedor autorizado.
¿Dónde ver Telemundo Deportes EN VIVO, Portugal vs. UZbekistán por el Mundial 2026 en Estados Unidos?
Si deseas encontrar la señal de Telemundo en tu operador de cable o televisión satelital dentro de Estados Unidos, aquí tienes una guía con algunos de los principales mercados donde estará disponible la cobertura del partido entre Ecuador y Curazao.
Telemundo en Nueva York, NY
- Canal 47 de señal abierta
- Canal 47 de Spectrum
- Canales 16 y 1007 de Optimum
- Canal 835 de Dish
- Canales 406 y 407 de DIRECTV
Telemundo en Miami, Florida
- Canal 51 de señal abierta
- Canal 13 de Xfinity
- Canal 835 de Dish
- Canales 406 y 407 de DIRECTV
Telemundo en Orlando, Florida
- Canal 31 de señal abierta
- Canal 62 de Spectrum
- Canal 21 de Xfinity
- Canal 835 de Dish
- Canales 406 y 407 de DIRECTV
Telemundo en Tampa, Florida
- Canal 49 de señal abierta
- Canal 19 de Spectrum
- Canal 21 de Xfinity
- Canal 835 de Dish
- Canales 406 y 407 de DIRECTV
Telemundo en Atlanta, Georgia
- Canal 47.2 de señal abierta
- Canal 18 de Xfinity
- Canal 24 de Spectrum
- Canal 835 de Dish
- Canales 406 y 407 de DIRECTV
Telemundo en Chicago, Illinois
- Canales 5.3 y 44 de señal abierta
- Canal 4 de Xfinity
- Canal 835 de Dish
- Canales 406 y 407 de DIRECTV
Telemundo en Dallas, Texas
- Canal 39 de señal abierta
- Canal 10 de Spectrum
- Canal 835 de Dish
- Canales 406 y 407 de DIRECTV
Telemundo en Houston, Texas
- Canal 47 de señal abierta
- Canal 11 de Xfinity
- Canal 835 de Dish
- Canales 406 y 407 de DIRECTV
Telemundo en Los Ángeles, California
- Telemundo 52 en señal abierta
- Canal 835 de Dish
- Canales 406 y 407 de DIRECTV
Telemundo en Phoenix, Arizona
- Canal 39 de señal abierta
- Canal 20 de Cox
- Canal 835 de Dish
- Canales 406 y 407 de DIRECTV
Horario, TV y dónde ver EN VIVO Portugal vs. Uzbekistán por el Mundial 2026
|Consultas
|Información
|Partido
|Portugal vs. Uzbekistán
|Competición
|Copa Mundial FIFA 2026
|Grupo
|Grupo K
|Fecha
|Martes 23 de junio del 2026
|Hora
|12:00 PM (Perú / EE. UU. CT)
|Estadio
|NRG Stadium (Estadio Houston)
|Árbitro
|Jalal Jayed (Marruecos)
|Lugar
|Houston, Texas, Estados Unidos
|Canales
|DirecTV Sports, DGO y Paramount (para gran parte de América Latina)
|Historial
|Primer enfrentamiento oficial en la historia de ambas selecciones.
Este martes 23 de junio, el NRG Stadium será el escenario del partido más emocionante de la jornada. Portugal, liderada por Cristiano Ronaldo, salta a la cancha con la presión absoluta de conseguir una victoria; cualquier otro resultado pondría en serio riesgo su pase a la siguiente ronda del Mundial 2026.