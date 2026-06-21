La selección de Uruguay afronta este domingo 21 de junio un compromiso determinante en la Copa Mundial FIFA 2026 cuando enfrente a Cabo Verde en el Hard Rock Stadium de Miami, Florida, desde las 19:00 horas de Montevideo (6:00 p.m. ET / 3:00 p.m. PT). El conjunto dirigido por Marcelo Bielsa llega con la necesidad de sumar tres puntos en la segunda jornada del Grupo H para fortalecer sus aspiraciones de clasificación a los dieciseisavos de final.

La Celeste buscará apoyarse en el talento de Federico Valverde, Darwin Núñez, Ronald Araújo, Manuel Ugarte y Facundo Pellistri para imponer condiciones frente a una selección caboverdiana que continúa escribiendo páginas históricas en su primera participación mundialista. Cabo Verde, por su parte, intentará sorprender a uno de los gigantes del fútbol sudamericano y mantenerse en la pelea por un lugar en la siguiente ronda.

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¿Cómo ver DIRECTV EN VIVO, Uruguay vs. Cabo Verde por el Mundial 2026?

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¿Dónde ver DGO ONLINE por Internet, Uruguay vs. Cabo Verde?

A través de DIRECTV GO (DGO) podrás ver los partidos más importantes de la Copa Mundial FIFA 2026, incluido el choque entre Uruguay y Cabo Verde por la fecha 2 del Grupo H. El servicio está disponible en teléfonos móviles, computadoras, tablets y Smart TV.

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¿En qué países transmite DIRECTV Sports el Uruguay vs. Cabo Verde?

La señal de DSports estará disponible para los abonados de DIRECTV en gran parte de Sudamérica, permitiendo seguir el encuentro con narración y comentarios especializados.

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Horario, TV y dónde ver EN VIVO el Uruguay vs. Cabo Verde por el Mundial 2026

Partido: Uruguay vs. Cabo Verde, por la fecha 2 del Grupo H de la Copa Mundial FIFA 2026

Uruguay vs. Cabo Verde, por la fecha 2 del Grupo H de la Copa Mundial FIFA 2026 Horario: 19:00 horas de Uruguay; 18:00 horas ET; 15:00 horas PT; 17:00 horas de Perú, Colombia y Ecuador; 18:00 horas de Venezuela y Chile; 19:00 horas de Argentina, Uruguay y Paraguay; 00:00 horas de España (lunes 22 de junio)

19:00 horas de Uruguay; 18:00 horas ET; 15:00 horas PT; 17:00 horas de Perú, Colombia y Ecuador; 18:00 horas de Venezuela y Chile; 19:00 horas de Argentina, Uruguay y Paraguay; 00:00 horas de España (lunes 22 de junio) Fecha: Domingo 21 de junio de 2026

Domingo 21 de junio de 2026 TV: DIRECTV Sports (DSports)

DIRECTV Sports (DSports) Streaming: DIRECTV GO (DGO)

DIRECTV GO (DGO) Estadio: Hard Rock Stadium

Hard Rock Stadium Ciudad: Miami, Florida (Estados Unidos)

Uruguay afronta una oportunidad importante para dar un paso firme hacia la clasificación a los dieciseisavos de final del Mundial 2026. Cabo Verde, mientras tanto, intentará seguir haciendo historia frente a una de las selecciones más prestigiosas del continente americano. Sigue la transmisión de DIRECTV EN VIVO, DSports EN DIRECTO, DGO ONLINE y toda la cobertura del Mundial 2026 desde Miami.