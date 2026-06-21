El partido de Uruguay contra Cabo Verde se realizará HOY domingo 21 de junio, por la segunda fecha del Grupo H del Mundial de Fútbol 2026, en el Hard Rock Stadium de Miami, Florida, desde las 6:00 p.m. (ET de Estados Unidos) y 7:00 p.m. (horario uruguayo). El compromiso es clave para el equipo dirigido por Marcelo Bielsa; una derrota los dejaría al borde de la eliminación de la Copa del Mundo.

Tras un amargo debut en el Mundial, donde empató con Arabia Saudita, Uruguay buscará lavarse la cara y lograr una victoria. Sin embargo, la tarea no será fácil; al frente tendrá a un conjunto que fue la revelación en la primera fecha. Cabo Verde le igualó a España.

Por ello, Marcelo Bielsa no dudó en resaltar las bondades deportivas de su rival de turno. Indicó que Cabo Verde es un equipo muy fuerte, que tiene el balón detenido como su principal herramienta para buscar el gol.

“No puedo anticipar la forma en que vaya a elegir jugar Cabo Verde. Es un equipo físicamente sólido, técnicamente apto y está bien preparado, y es un equipo de carácter”, explicó el entrenador de la selección uruguaya.

¿Dónde ver Uruguay vs. Cabo Verde EN VIVO por el Mundial de Fútbol 2026?

El partido de Uruguay vs. Cabo Verde, que se jugará hoy domingo 21 de junio, en el Estadio Miami, Estados Unidos, por la segunda fecha del Grupo H del Mundial 2026, será televisado EN VIVO por DIRECTV Sports, DGO, Disney Plus, AUF TV, Canal 5 Uruguay y Paramount+ para el territorio uruguayo.

En Estados Unidos sigue el compromiso entre Uruguay vs. Cabo Verde por FOX Network, fuboTV, Telemundo, Telemundo Deportes En Vivo, UNIVERSO, FOX One, SiriusXM FC y Futbol de Primera Radio.

Miami, Florida (ESTADOS UNIDOS), 21/06/2026.- TiGo Sports transmitirá EN VIVO el partido Uruguay vs. Cabo Verde que se realizará este domingo 21 de junio por la Jornada 2 del grupo H del Mundial 2026 en el Estadio Miami, Florida, Estados Unidos. FOTO creada por Gemini.

Si te encuentras en México, sigue el compromiso por ViX. En España el duelo estará disponible por DAZN Spain, DAZN Mundial y Movistar+.

¿En qué canal ver EN VIVO la transmisión del partido Uruguay vs. Cabo Verde?

País Horarios Argentina Flow Sports, DIRECTV Sports, DGO, Disney Plus y Paramount+ Bolivia Red Uno, Unitel, TiGo Sports y Entel TV Brasil Sport TV Globo, Globoplay, SBT, Zapping, N Sports, Claro TV+, Disney Plus, Sky+, CazéTV y Vivo Play Chile DIRECTV Sports, DGO y Paramount+. Colombia DIRECTV Sports, DGO, Caracol Play, Radio Nacional de Colombia y Paramount+. Ecuador DIRECTV, DGO y Paramount+ México ViX Panamá TiGo Sports Paraguay GEN, Trece y Paramount+. Perú DIRECTV Sports, DGO, América Televisión, AméricaTV GO y Paramount +. Arabia Saudita beIN Sports España DAZN, DAZN Mundial y Movistar+. Uruguay DIRECTV Sports, DGO, Disney Plus, AUF TV, canal 5 y Paramount. Estados Unidos Fox Sports 1, fuboTV, Telemundo, Telemundo Deportes En Vivo, Fox sports.com, FOX Sports App, FOX One, SiriusXM FC y Futbol de Primera Radio.

¿A qué hora juega Uruguay vs. Cabo Verde por el Mundial de Fútbol 2026?

Para que puedas disfrutar del partido Uruguay vs. Cabo Verde por la Copa Mundial de Fútbol 2026 que se realizará este domingo 21 de junio, te compartiré una lista en la que se indica a qué hora iniciará el compromiso en distintos países del mundo. Presta mucha atención.