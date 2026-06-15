DIRECTV (DSports) transmitirá el compromiso entre Uruguay vs. Arabia Saudita EN VIVO y EN DIRECTO, este lunes 15 de junio desde las 5:00 p.m. en países como Perú, Colombia y Ecuador, con dos horas más en Uruguay y Argentina. ¿A qué hora está programado el inicio de este evento según la FIFA? Además de los horarios antes mencionados, recuerda que en México comenzará a las 4:00 p.m. y en España a las 12:00 a.m. del martes 16. ¡No recomendamos buscarlo por Fútbol Libre TV! Antel TV, Canal 5 y TyC Sports son las otras opciones para mirar este cruce.

Uruguay vs. Arabia Saudita será televisado a través de las señales de Canal 5, Antel TV, DIRECTV, DSports, DGO, ESPN, Disney Plus y TV Azteca 7. (Video: AUF)

¿Cómo ver DSports para seguir Uruguay vs. Arabia Saudita por el Mundial 2026?

Uruguay vs. Arabia Saudita protagonizan uno de los partidos más atractivos de la fase de grupos del Mundial 2026. Los aficionados que buscan seguir el encuentro a través de DSports cuentan con distintas alternativas oficiales, tanto por televisión como por streaming. DSports y DGO ofrecen acceso a toda la cobertura del torneo, incluyendo los 104 partidos de la Copa del Mundo.

¿Cómo ver Uruguay vs. Arabia Saudita por DSports en DIRECTV?

Los clientes de DIRECTV pueden acceder a las señales DSports directamente desde su servicio de televisión satelital. La cobertura incluye la transmisión en vivo del partido, además de análisis, entrevistas y programación especial del Mundial 2026.

¿Cómo ver Uruguay vs. Arabia Saudita por DGO?

DGO es la plataforma de streaming de DIRECTV que permite seguir el partido desde cualquier dispositivo con conexión a internet. Los usuarios pueden acceder a las señales de DSports en vivo y disfrutar de la cobertura completa del Mundial.

¿Cómo ver DSports por internet para el Mundial 2026?

Además de la televisión tradicional, DSports puede verse a través de DGO desde navegadores web y aplicaciones móviles. Esta opción permite seguir Uruguay vs. Arabia Saudita desde cualquier lugar y en tiempo real.

¿Cómo ver DSports desde el celular para Uruguay vs. Arabia Saudita?

Los usuarios de Android y iPhone pueden descargar la aplicación DGO, iniciar sesión con su cuenta y acceder a las señales deportivas de DSports para seguir todas las incidencias del encuentro.

¿Cómo ver DSports en Smart TV para Uruguay vs. Arabia Saudita?

Los Smart TV compatibles permiten instalar la aplicación DGO y acceder a la programación deportiva de DSports. Así, los aficionados pueden disfrutar del partido en una pantalla grande y con una experiencia similar a la televisión tradicional.

¿Cómo ver DSports desde una computadora o laptop?

Otra alternativa es ingresar a DGO desde una PC o laptop. Con una suscripción activa, los usuarios podrán ver el partido en vivo y acceder a la cobertura especial del Mundial 2026.

¿Cómo ver todos los partidos del Mundial 2026 por DSports?

DSports cuenta con una de las coberturas más amplias del Mundial 2026, ofreciendo acceso a los 104 partidos del torneo mediante DIRECTV y DGO en diversos países de Sudamérica.

¿Por qué ver Uruguay vs. Arabia Saudita por DSports?

Además de la transmisión en vivo, DSports ofrece previas, análisis tácticos, entrevistas y programación exclusiva relacionada con la Copa del Mundo, convirtiéndose en una de las principales opciones para seguir el Mundial 2026.