DIRECTV (DSports) transmitirá el compromiso entre Ecuador vs. Alemania EN VIVO y EN DIRECTO, este jueves 25 de junio desde las 3:00 p.m. en países como Perú, Colombia y Ecuador, con dos horas más en Paraguay, Argentina, Brasil y Uruguay. ¿A qué hora está programado el inicio de este evento según la FIFA? Además de los horarios antes mencionados, recuerda que en México comenzará a las 2:00 p.m. y en España a las 10:00 p.m. ¡No recomendamos buscarlo por Fútbol Libre TV! América TV, TV Azteca 7, GOL Caracol TV y TyC Sports son las otras opciones para mirar este cruce, mientras que en Ecuador por Teleamazonas (Canal 5).

Teleamazonas (Canal 5), DIRECTV, DSports, DGO, ESPN y Disney Plus Premium pasarán todos los partidos de Ecuador en la Copa del Mundo. (Video: dfb_team)

¿Cómo ver Ecuador vs. Alemania por DSports?

Los aficionados podrán seguir el partido entre Ecuador y Alemania a través de DSports, la señal deportiva de DIRECTV que transmite el Mundial 2026 en Sudamérica. El canal ofrecerá la cobertura completa del encuentro, incluyendo la previa, el relato en vivo, análisis de los especialistas y toda la información posterior al compromiso. Además, DSports emite los 104 partidos de la Copa del Mundo para varios países de la región.

¿Cómo ver DSports por DIRECTV?

La forma más sencilla de acceder a DSports es siendo cliente de DIRECTV. El canal está incluido en la programación del operador y puede verse tanto en definición estándar como en alta definición, dependiendo del plan contratado.

¿Cómo ver DSports por DGO?

Otra alternativa oficial es DGO, la plataforma de streaming de DIRECTV. Solo necesitas contratar un plan, crear una cuenta e iniciar sesión para acceder a la transmisión en vivo del Ecuador vs. Alemania desde cualquier dispositivo compatible.

¿Cómo ver DSports desde el celular?

Los usuarios de Android y iPhone pueden descargar la aplicación oficial de DGO, iniciar sesión con su cuenta y disfrutar del partido en directo desde cualquier lugar con una conexión estable a internet.

¿Cómo ver DSports en Smart TV?

Si cuentas con un Smart TV compatible, solo debes instalar la aplicación de DGO, ingresar con tu usuario y contraseña y seleccionar la transmisión del Ecuador vs. Alemania para disfrutar del encuentro en pantalla grande.

¿Cómo ver DSports desde una computadora?

También puedes seguir el partido desde una laptop o PC ingresando al sitio web oficial de DGO. Una vez iniciada la sesión, tendrás acceso a la señal en vivo de DSports y a toda la cobertura del Mundial 2026.

¿Qué ofrece DSports durante el Mundial 2026?

Además de transmitir el Ecuador vs. Alemania, DSports ofrece una cobertura integral del Mundial 2026 con los 104 partidos del torneo, programas especiales, análisis tácticos, estadísticas, entrevistas y reportes desde las sedes mundialistas.

¿Por qué ver Ecuador vs. Alemania por DSports?

DSports es una de las opciones más completas para seguir el Mundial 2026 gracias a su cobertura total del torneo y a la posibilidad de acceder desde DIRECTV o DGO, permitiendo disfrutar del Ecuador vs. Alemania en televisión, celular, tablet, computadora o Smart TV.