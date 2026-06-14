DIRECTV (DSports) transmitirá el compromiso entre Ecuador vs. Costa de Marfil EN VIVO y EN DIRECTO, este sábado 13 de junio desde las 6:00 p.m. en países como Perú, Colombia y Ecuador, con dos horas más en Paraguay, Argentina, Brasil y Uruguay. ¿A qué hora está programado el inicio de este evento según la FIFA? Además de los horarios antes mencionados, recuerda que en México comenzará a las 7:00 p.m. y en España a las 3:00 a.m. del domingo 14. ¡No recomendamos buscarlo por Fútbol Libre TV! América TV, TV Azteca 7, GOL Caracol TV y TyC Sports son las otras opciones para mirar este cruce, mientras que en Ecuador por Teleamazonas.

Mira la Copa del Mundo por Teleamazonas, DSports, DIRECTV, DGO, ESPN, Disney Plus, TyC Sports, Telefe y TV Azteca 7, donde pasarán el partido Ecuador vs. Costa de Marfil. (Video: FEF)

¿Cómo ver DSports por DIRECTV para seguir el Ecuador vs. Costa de Marfil?

Los clientes de DIRECTV podrán ver el partido entre Ecuador vs Costa de Marfil sintonizando los canales DSports incluidos en su paquete de televisión satelital. Solo es necesario contar con una suscripción activa y acceder a la señal correspondiente en el horario del encuentro para disfrutar de la transmisión en vivo del Mundial 2026.

¿Cómo ver DSports en HD por DIRECTV para el Ecuador vs. Costa de Marfil?

DIRECTV ofrece la señal de DSports en alta definición para que los aficionados sigan cada detalle del Ecuador vs Costa de Marfil con la mejor calidad de imagen y sonido. Los usuarios deberán verificar que su decodificador y plan incluyan los canales HD de la compañía.

¿Cómo ver DSports por DGO para el Ecuador vs. Costa de Marfil?

Los aficionados también podrán seguir el partido mediante DGO, la plataforma de streaming de DIRECTV. Solo deberán ingresar con su cuenta activa desde un celular, computadora, Smart TV o tablet y seleccionar la señal de DSports para ver el encuentro en vivo.

¿Cómo ver el Ecuador vs. Costa de Marfil en DGO desde el celular?

La aplicación DGO está disponible para dispositivos Android y iPhone. Tras iniciar sesión con una cuenta válida, los usuarios podrán acceder a la transmisión de DSports y seguir el debut de Ecuador en el Mundial 2026 desde cualquier lugar con conexión a internet.

¿Cómo ver DSports en Smart TV mediante DGO?

Quienes cuenten con un Smart TV compatible pueden descargar la aplicación DGO, iniciar sesión y acceder a la señal de DSports para disfrutar del Ecuador vs. Costa de Marfil en pantalla grande, sin necesidad de contar con una antena satelital.

¿Cómo ver el Ecuador vs. Costa de Marfil en una computadora por DGO?

Otra alternativa es ingresar al portal web oficial de DGO desde cualquier navegador compatible. Una vez iniciada la sesión, los usuarios podrán acceder a la programación de DSports y seguir el partido de Ecuador en vivo y en directo.

¿Se puede ver DSports por DIRECTV y DGO al mismo tiempo?

Sí. Los clientes que tengan acceso a DIRECTV y DGO podrán elegir entre seguir el Ecuador vs. Costa de Marfil por televisión tradicional mediante DSports o mediante streaming en DGO desde distintos dispositivos conectados a internet.