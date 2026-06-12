Ecuador vs. Costa de Marfil jugarán este domingo 14 de junio, por la primera fecha del Grupo E del Mundial 2026. En esta nota conocerás todos los detalles del compromiso a disputarse en el Estadio Filadelfia, Estados Unidos. Atento a todos los detalles para que puedas disfrutar de este enfrentamiento desde la comodidad de tu casa.

Los dirigidos por el entrenador argentino Sebastián Beccacece llegan al debut mundialista, tras vencer a las selecciones de Arabia Saudita y Guatemala, en sus últimos dos encuentros de preparación que, si bien no estuvieron al nivel de un partido oficial, sirvió para darle rodaje a varios futbolistas que terminaron la temporada europea semanas atrás.

En frente estará una selección muy física y veloz que solo hace algunos días atrás venció a domicilio a la subcampeona del mundo, Francia. Costa de Marfil no será para nada un rival sencillo y peleará por su clasificación directa. Cabe precisar que será la primera vez que se enfrenten en la historia.

‘Los Elefantes’ no pierden desde el mes de enero, cuando cayeron ante Egipto 3-2, por los cuartos de final de la Copa de África. Sin duda, fue una de sus mejores campañas y la clasificación a semifinales estuvo muy cerca, pero no pudieron ante la selección de Mohamed Salah. Además, cuentan con la experiencia y liderazgo de Franck Kessié en el mediocampo

Ecuador goleó 3-0 a Guatemala en su último amistoso antes del Mundial 2026.

Ecuador integra el Grupo E del Mundial 2026 junto a las selecciones Alemania, Curazao y Costa de Marfil. Es una serie muy competitiva, que exigirá al máximo al combinado sudamericano para alcanzar uno de los cupos a los octavos de final.

¿Cuándo y a qué hora juegan Ecuador vs. Costa de Marfil?

El encuentro entre Ecuador vs. Costa de Marfil está programado para este domingo 14 de junio desde las 6:00 p.m., según el horario de Perú, Ecuador y Colombia. En países como Argentina, Chile y Uruguay el duelo comenzará a las 8:00 p.m.; mientras que en México se jugará desde las 7:00 p.m. y en España desde las 00:00 a.m. del lunes

¿En qué canales ver Ecuador vs. Costa de Marfil?

El partido entre Ecuador vs. Costa de Marfil contará con la transmisión de El Canal del Fútbol (ECDF) y Teleamazonas, canales que tienen los derechos para emitir los amistosos de la ‘Tri’. Además, los aficionados podrán seguir el encuentro a través de sus plataformas digitales como ECDF Web y la app oficial, disponibles para ver el compromiso por internet.

¿Dónde juegan Ecuador vs. Costa de Marfil?

El amistoso internacional entre Ecuador vs. Costa de Marfil se disputará en el Estadio Filadelfia, Estados Unidos. Este recinto deportivo es utilizado por los Philadelphia Eagles de fútbol americano (NFL y tiene una capacidad de 69 mil espectadores.

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