transmitirá el compromiso entre a EN VIVO y EN DIRECTO, este martes 23 de junio desde las 3:00 p.m. en países como Perú, Colombia y Ecuador, con dos horas más en Paraguay, Argentina, Brasil y Uruguay. ¿A qué hora está programado el inicio de este evento según la ? Además de los horarios antes mencionados, recuerda que en México comenzará a las 2:00 p.m. y en España a las 10:00 p.m. ¡No recomendamos buscarlo por Fútbol Libre TV! Sigue todos los detalles de este cruce en las plataformas de Depor.

Inglaterra vs. Ghana será transmitido vía DIRECTV, DGO, DSports, ESPN y Disney Plus Premium. (Video: FA)
Inglaterra vs. Ghana será transmitido vía DIRECTV, DGO, DSports, ESPN y Disney Plus Premium. (Video: FA)
SOBRE EL AUTOR

Periodismo en la Universidad Jaime Bausate y Meza, con experiencia en medios digitales y coberturas en todo tipo de evento deportivo, en especial los ligados al fútbol y vóley. Formación en Community Management.

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